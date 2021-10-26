Фото с сайта Минской городской коллегии адвокатов





Это значит, что 29 октября адвокатское бюро «Степановский, Папакуль и партнеры» прекратит свою деятельность. А «СПП Консалт» станет его правопреемником и будет именоваться ООО «Степановский, Папакуль и партнеры. Юридические услуги».





В официальном сообщении компании говорится, что в результате реорганизации бизнеса планируется сохранить бóльшую часть команды SPP.





Юристы поясняют, что в соответствии с изменениями закона «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» с 29 октября 2021 года работа адвокатских бюро и индивидуальная деятельность адвокатов прекращаются. Адвокатам, работающим в адвокатских бюро и индивидуально, предложено перейти в юридические консультации и продолжить там свою адвокатскую деятельность или покинуть ряды адвокатуры.





Для СПП всегда приоритетом было создание и сохранение одной из лучших профессиональных юридических команд в Беларуси, обеспечение комплексной заботы о клиентах и доброго имени. Сохранить это возможно, только покинув ряды адвокатуры. Поэтому партнеры и бóльшая часть адвокатов приняли решение о прекращении адвокатской практики и продолжении юридической практики в другой форме», — говорится в сообщении.



