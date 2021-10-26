+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Команда «Степановский, Папакуль и партнеры» покидает ряды адвокатуры

Адвокатское бюро «Степановский, Папакуль и партнеры» решило реорганизовать бизнес и присоединиться к обществу с ограниченной ответственностью «СПП Консалт».

Фото с сайта Минской городской коллегии адвокатов

Это значит, что 29 октября адвокатское бюро «Степановский, Папакуль и партнеры» прекратит свою деятельность. А «СПП Консалт» станет его правопреемником и будет именоваться ООО «Степановский, Папакуль и партнеры. Юридические услуги».

В официальном сообщении компании говорится, что в результате реорганизации бизнеса планируется сохранить бóльшую часть команды SPP.

Юристы поясняют, что в соответствии с изменениями закона «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» с 29 октября 2021 года работа адвокатских бюро и индивидуальная деятельность адвокатов прекращаются. Адвокатам, работающим в адвокатских бюро и индивидуально, предложено перейти в юридические консультации и продолжить там свою адвокатскую деятельность или покинуть ряды адвокатуры.

Для СПП всегда приоритетом было создание и сохранение одной из лучших профессиональных юридических команд в Беларуси, обеспечение комплексной заботы о клиентах и доброго имени. Сохранить это возможно, только покинув ряды адвокатуры. Поэтому партнеры и бóльшая часть адвокатов приняли решение о прекращении адвокатской практики и продолжении юридической практики в другой форме», — говорится в сообщении.
Officelife.media
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ПЕСНЯ О ДРУГЕ.
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]