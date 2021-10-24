Белорус не только получил первую премию в размере 15 тысяч евро, но еще и приз зрительских симпатий (2 тысячи евро), спецприз имени Эмануэлы Кастельбарко Тосканини (1 тысяча евро) и спецприз Музыкальной консерватории имени Верди в Милане (концерт с симфоническим оркестром консерватории).





Также наш соотечественник получил ангажемент от Оперного фестиваля Россини, который проходит в городе Пезаро, и Театра оперы Массимо Беллини в городе Катания.





Вторую премию конкурса (7,5 тысячи евро) взял 29-летний Саша Янкевич из Украины. Ему же присудили специальный приз, третью (5 тысяч евро) – 28-летний Феликс Хорнбахер из Австрии.





В жюри под председательством музыкального руководителя Цюрихского оперного театра Фабио Луизи входили представители оперных театров Буэнос-Айреса, Лондона, Нью-Йорка, Милана, Пармы, Валенсии и Дрездена.





Конкурс, призванный популяризировать итальянскую оперу, проходил с 9 мая по 23 октября 2021 года в городе Парма, регион Эмилия-Романья. На него было прислано 240 видеозаявок из 45 стран, из которых судьи отобрали 12 претендентов.





Участники прошли две недели интенсивных мастер-классов от известных дирижеров, певцов, вокалистов, пианистов, композиторов, музыкологов и художественных руководителей.





Затем начались непосредственно соревнования. В отборочном туре из 12 кандидатов определились 6 полуфиналистов, а из них в финал пробились 3 дирижера.





Финал состоялся 23 октября в Королевс ом оперном театре в Парме. Он представлял собой открытый для публики концерт, на котором каждый конкурсант руководил исполнением дуэта из оперы Россини и акта из оперы Верди.





В частности, Виталий Алексеенок представил дуэт Танкреда и Аменаиды Fiero incontro! Lasciami nono t’ascolto из оперы «Танкред» Россини, а также первый акт оперы «Макбет» Верди с момента появления леди Макбет.





Во время церемонии награждения. Фото: facebook.com/fondazionetoscanini



