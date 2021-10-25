«Автохам по-белорусски»: в Могилеве неизвестные облили «неправильно припаркованный» Lexus белой жидкостью

«Человек не умеет парковаться», — утверждает мужчина, который производит эту манипуляцию. «Красивый Lexus, да?» — спрашивает он после этого. «Вот теперь красивый», — подтверждает оставшийся за кадром оператор.