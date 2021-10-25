«Автохам по-белорусски»: в Могилеве неизвестные облили «неправильно припаркованный» Lexus белой жидкостью
«Человек не умеет парковаться», — утверждает мужчина, который производит эту манипуляцию. «Красивый Lexus, да?» — спрашивает он после этого. «Вот теперь красивый», — подтверждает оставшийся за кадром оператор.
Отметим, пишет МогилевОнлайн, что, даже если автомобиль действительно был припаркован неправильно, ничего хорошего в таких методах борьбы, конечно, нет. И более того — такие действия могут быть чреваты даже уголовной ответственностью.
08:43 26/10/2021
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