Зима обещает быть довольно снежной. Фото: Юлия Хвощ





Зима 2021/2022 в Беларуси, согласно предварительным прогнозам, ожидается довольно комфортной. Об этом рассказал в эфире телеканала ОНТ синоптик Дмитрий Рябов.





По его словам, пишет Belarus.kp.ru, грядущей зимой ожидаются и обильные снегопады, и морозы и оттепели, но погодных аномалий не предвидится. Зима обещает быть довольно снежной.





– С середины октября и заканчивается предзимье в середине декабря, после чего начинается сезон зимы. Что касается процессов, происходящих в атмосфере, то предзимье характеризуется довольно резкой сменой воздушных масс. То снег, то дождь, то все сразу. Погода становится промозглой и ветреной, – сказал Рябов.





Он также отметил, что выпадение первого снега в октябре – явление вовсе не аномальное, были годы, когда первый снег выпадал и раньше.





На территории Беларуси осадки в виде снега наблюдаются в большинстве лет с сентября по май, в среднем за год насчитывается 70-90 дней с выпадением снега.







