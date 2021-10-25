Новый «лохотрон» в Вайбере — мошенники представляются от имени «Белпочты»
Недавно СМИ писали, как якобы сеть магазинов «Остров чистоты и вкуса» раздает денежные призы. Сейчас преступники действуют от имени «Белпочты».
По мессенджерам гуляют ссылки на липовые сайты. На этот раз мошенники создали сайт якобы «Белпочты», но официальный сайт belpost.by, а преступники создали belpost.top, рассказывает s13.ru со ссылкой на «Вечерний Гродно».
Дальше все как всегда: мини-опросник, пользуетесь ли вы услугами почты, нужно указать возраст и пол, после чего вам вешают лапшу, что вы можете выиграть 10 тысяч рублей.
О, чудо! Вам разрешили участвовать в розыгрыше, сейчас нужно только открыть ящик с призом. Две неудачные попытки, но третья как всегда с призом!
Журналист «выиграл» 450 рублей (повезло так повезло, в прошлый раз выпало лишь 370). Чтобы их получить, нужно проспамить 20 друзей в Вайбере или скинуть ссылку в пять групп. Авось, там найдется глупец, который поверит в лохотрон.
07:51 26/10/2021
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