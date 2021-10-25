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Локдаун в Санкт-Петербурге, а в Могилеве стартовал фестиваль «Анимаевка-2021»

25 октября в Могилеве открылся Международный фестиваль анимационных фильмов «Анимаевка-2021.

Это уже двадцать четвертый по счету фестиваль, пишет БелТА.

Участники из 28 стран представили 180 работ.Традиционно участниками стали авторы из России, Украины, также представлены фильмы из Португалии, США, Бельгии и др.

Фестиваль открылся в кинотеатре «Родина». В прошлом году из-за пандемии его проводили онлайн, а в этом году вернули в очный формат — с показами, встречами и мастер-классами. Расширилась и география стран-участниц, присоединились Египет и Северная Македония. В связи с объявленным «Годом народного единства» была введена новая номинация — лучший гражданско-патриотический анимационный фильм.

Беларусь в этом году заявила на фестиваль 31 фильм. Могилев в конкурсе детского анимационного творчества представлен 12 работами. 
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