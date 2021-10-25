Страх потеряли: российские мошенники обнаглели - шантажируют белорусов «отфотошопленными» интимными снимками

Жительница Волковысского района стала жертвой вымогателя из России, требовавшего у нее крупную сумму денег под угрозой опубликования интимных фотографий. Но самое интересное в том, что у женщины никогда таких фотографий не было.