+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Страх потеряли: российские мошенники обнаглели - шантажируют белорусов «отфотошопленными» интимными снимками

Жительница Волковысского района стала жертвой вымогателя из России, требовавшего у нее крупную сумму денег под угрозой опубликования интимных фотографий. Но самое интересное в том, что у женщины никогда таких фотографий не было.

Фотографии злоумышленник изготовил с помощью фоторедактора, используя чужие пикантные снимки.

Свои «художества» вымогатель прислал волковычанке с угрозой разослать ее друзьям в социальных сетях, если она не заплатит 15 тысяч российских рублей. Посоветовавшись с супругом, женщина отправила вымогателю часть суммы. Но злоумышленник этим не удовлетворился, стал требовать остальное, пишет газета «Наш час».
Тогда женщина приняла верное решение и обратилась в милицию. Райотделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по статье 208 УК РБ — «Вымогательство».
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ПЕСНЯ О ДРУГЕ.
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]