Страх потеряли: российские мошенники обнаглели - шантажируют белорусов «отфотошопленными» интимными снимками
Жительница Волковысского района стала жертвой вымогателя из России, требовавшего у нее крупную сумму денег под угрозой опубликования интимных фотографий. Но самое интересное в том, что у женщины никогда таких фотографий не было.
Фотографии злоумышленник изготовил с помощью фоторедактора, используя чужие пикантные снимки.
Свои «художества» вымогатель прислал волковычанке с угрозой разослать ее друзьям в социальных сетях, если она не заплатит 15 тысяч российских рублей. Посоветовавшись с супругом, женщина отправила вымогателю часть суммы. Но злоумышленник этим не удовлетворился, стал требовать остальное, пишет газета «Наш час».
Тогда женщина приняла верное решение и обратилась в милицию. Райотделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по статье 208 УК РБ — «Вымогательство».
21:49 25/10/2021
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