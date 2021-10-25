Вчера днем ​​полиция остановила грузовик для доставки на трассе S10 около Торуня. Там находились 42 иностранца. Среди них 31 мужчина, шесть женщин и пятеро детей.





Транспортным средством управляла полька.





Женщины и дети остаются в школе в Гроново Торуньского повета. Мужчины были арестованы полицией в качестве подозреваемых в незаконном пересечении польской границы.





У большинства иностранцев обнаружили иракские документы.





Женщине, которая руководила транспортным средством, предъявлены обвинения.





Женщине грозит до 8 лет лишения свободы, пишет Nashaniva.com



