В Польше задержали женщину, которая в микроавтобусе перевозила 42 нелегалов. Ей грозит до 8 лет тюрьмы
В Польше предъявлены обвинения 38-летней женщине, которая перевозила в автомобиле службы доставки 42 нелегальных мигрантов, сообщают польские медиа.
Вчера днем полиция остановила грузовик для доставки на трассе S10 около Торуня. Там находились 42 иностранца. Среди них 31 мужчина, шесть женщин и пятеро детей.
Транспортным средством управляла полька.
Женщины и дети остаются в школе в Гроново Торуньского повета. Мужчины были арестованы полицией в качестве подозреваемых в незаконном пересечении польской границы.
У большинства иностранцев обнаружили иракские документы.
Женщине, которая руководила транспортным средством, предъявлены обвинения.
Женщине грозит до 8 лет лишения свободы, пишет Nashaniva.com
21:36 25/10/2021
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