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В Польше задержали женщину, которая в микроавтобусе перевозила 42 нелегалов. Ей грозит до 8 лет тюрьмы

В Польше предъявлены обвинения 38-летней женщине, которая перевозила в автомобиле службы доставки 42 нелегальных мигрантов, сообщают польские медиа.

Вчера днем ​​полиция остановила грузовик для доставки на трассе S10 около Торуня. Там находились 42 иностранца. Среди них 31 мужчина, шесть женщин и пятеро детей.

Транспортным средством управляла полька.

Женщины и дети остаются в школе в Гроново Торуньского повета. Мужчины были арестованы полицией в качестве подозреваемых в незаконном пересечении польской границы.

У большинства иностранцев обнаружили иракские документы.

Женщине, которая руководила транспортным средством, предъявлены обвинения.

Женщине грозит до 8 лет лишения свободы, пишет Nashaniva.com
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