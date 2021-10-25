Минчанка представит Россию на престижном конкурсе Miss Intercontinental. Награда — переходящая корона с 720 бриллиантами
В этом году для участия в международном конкурсе красоты Россия выбрала белорусскую модель Полли Каннабис.
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Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщила специалист по связям с общественностью модели Ольга Товпенец.
— Это прямое признание моих заслуг братской державой и огромная ответственность. К тому же это дополнительно укрепляет статус белорусских красавиц, ведь теперь на конкурсе не одна, а две белоруски, — рассказала Полли, которая впервые будет представлять другую страну.
Девушка является финалисткой многих международных конкурсов красоты, в том числе Miss Earth и Miss Grand. Из последних достижений Полли — победа в Miss Top Model Universe.
Miss Intercontinental проводится ежегодно с 1971 г. и считается одним из пяти самых престижных конкурсов красоты. Награда — переходящая платиновая корона с 720 бриллиантами. В этом году за нее поборются девушки из 73 стран. Гранд-финал состоится 29 октября в Египте.
Фото из архива Полли Каннабис
20:13 25/10/2021
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