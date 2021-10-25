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В Набережных Челнах в доме произошел взрыв: есть пострадавшие

Жилой многоквартирный дом построен 40 лет назад и был газифицирован, но не находился в списке аварийного жилья в Татарстане.

 Расчеты кинологов направлены на место взрыва бытового газа в пятиэтажном жилом доме в Набережных Челнах, сообщили в пресс-службе МЧС России.

На месте происшествия уже работают более 90 человек и 35 единиц техники. В готовность приведены аэромобильные группировки региональных спасателей.
В МЧС рассказали, что в результате взрыва газа в доме повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами. По предварительной информации, четыре человека пострадали, 32 эвакуированы.

В результате инцидента пострадали два ребенка 2010 и 2004 годов рождения. 
Сотрудники МЧС достали на пятом этаже молодого человека. Он был среди завалов. Когда спасатели его нашли, он был жив и в сознании.
"По развернутой автолестнице спасли парня с пятого этажа", – сказал представитель ГУМЧС журналистам, пишет sputnik.by
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