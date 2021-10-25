Расчеты кинологов направлены на место взрыва бытового газа в пятиэтажном жилом доме в Набережных Челнах, сообщили в пресс-службе МЧС России.





На месте происшествия уже работают более 90 человек и 35 единиц техники. В готовность приведены аэромобильные группировки региональных спасателей.

В МЧС рассказали, что в результате взрыва газа в доме повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами. По предварительной информации, четыре человека пострадали, 32 эвакуированы.





В результате инцидента пострадали два ребенка 2010 и 2004 годов рождения.

Сотрудники МЧС достали на пятом этаже молодого человека. Он был среди завалов. Когда спасатели его нашли, он был жив и в сознании.