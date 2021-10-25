Как пишет Sputnik, суд Московского района Минска на этой неделе начинает рассмотрение резонансного уголовного дела о хищении более 1 миллиона долларов, сообщили в суде.





"Первое судебное заседание по уголовному делу о хищении путем злоупотребления служебными полномочиями, покушении на мошенничество, мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки пройдет 28 октября в 14:30", - сообщили Sputnik в суде Московского района.









Дело в суд направила Генеральная прокуратура. В нем речь идет о том, что обвиняемый, являясь одновременно учредителем и директором ряда субъектов хозяйствования, с осени 2019 года под предлогом заимствования средств для концертной деятельности и финансирования строительства намеревался завладеть чужими деньгами в размере 1,1 миллионов долларов США.





Как ранее сообщалось, мужчине фактически удалось получить от шести лиц 700 тысяч долларов США. Ему также предъявлено обвинение в том, на основании поддельных документов получил более 800 тысяч рублей, принадлежавших предприятию.





Кроме этого, по данным Генпрокуратуры, узнав о запланированном на ноябрь 2019 года туре музыкальной группы Scorpions GbR по городам России и Украины, обвиняемый предложил организатору концертов – учредителю компании – провести концерт коллектива 15 ноября 2019 года на "Минск-арене" и оформить для этого контракт.





Доход от реализации билетов на Scorpions GbR в размере 180 тысяч рублей поступил на счет возглавляемого им предприятия.





В период с февраля 2021 года по 13 апреля 2021 года обвиняемый также склонял передать 1,8 млн долларов США в качестве взятки должностным лицам различного уровня, якобы для благоприятного решения вопроса о выделении земельного участка под строительство жилого дома.





Избранную ранее в отношении него меру пресечения заместитель Генерального прокурора, направляя дело в суд, оставил прежней – заключение под стражу.



