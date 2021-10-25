Для сбора ягод задействованы настоящие ягодные комбайны.





Под плантации клюквы отвели 72 чека, каждый площадью от 1 до 1,7 гектара, передает pinsknews.by.





В день на сортировку отправляют до 12 тонн клюквы. В хозяйстве планируют собрать около 250 тонн ягоды.









Ранее сообщалось, что вице-премьер Беларуси Александр Субботин 26 августа заявил о хороших перспективах выращивания в Беларуси арбузов.





«Пока это единичные у нас посевы, отрабатываются технологии. То есть эта культура приходит к нам. Но уже, как вы видите, заявляет о себе все громче и громче. Поэтому это только начало. Даже в Витебской области, на севере, в частном секторе выращиваются арбузы. И они достаточно сладкие и вкусные», — передает его слова БелТА.