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Феерично: на Полесье собирают клюкву настоящие ягодные комбайны. Только посмотрите как

Под Пинском на ОАО «Полесские журавины» началась уборка на плантациях клюквы.

Феерично: на Полесье собирают клюкву настоящие ягодные комбайны. Только посмотрите как
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Для сбора ягод задействованы настоящие ягодные комбайны.

Под плантации клюквы отвели 72 чека, каждый площадью от 1 до 1,7 гектара, передает pinsknews.by.

В день на сортировку отправляют до 12 тонн клюквы. В хозяйстве планируют собрать около 250 тонн ягоды.


Ранее сообщалось, что вице-премьер Беларуси Александр Субботин 26 августа заявил о хороших перспективах выращивания в Беларуси арбузов.

«Пока это единичные у нас посевы, отрабатываются технологии. То есть эта культура приходит к нам. Но уже, как вы видите, заявляет о себе все громче и громче. Поэтому это только начало. Даже в Витебской области, на севере, в частном секторе выращиваются арбузы. И они достаточно сладкие и вкусные», — передает его слова БелТА.
telegraf.by
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