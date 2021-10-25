WP: кронпринц Мухаммед бин Салман угрожал убить короля отравленным кольцом из России





Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман несколько лет назад хвастался, что может с легкостью убить находившегося на тот момент на престоле короля Абдаллу ибн Абдул-Азиза Аль Сауда. В этом его обвинил бывший высокопоставленный офицер саудовской разведки Саад Аль Джабри, пишет The Washington Post.





По данным Аль Джабри, в 2014 году принц, который тогда не играл значительной роли в правительстве страны, заявил, что может убить короля Абдаллу при помощи отравленного кольца, которое он получил из России. «Мне достаточно просто пожать ему руку, и он будет готов», — привел Аль Джабри слова, якобы сказанные Мухаммедом бин Салманом.

При этом, отмечает издание, экс-разведчик не слышал высказывание принца лично. Однако, по его словам, до сих пор сохранились видеозаписи со встречи Мухаммеда бин Салмана с другим саудовским принцем, Мухаммедом бин Наифом, который тогда занимал должность главы разведки королевства. Предположительно, именно на той встрече и была озвучена указанная угроза.





В то же время Аль Джабри признал, что не знает, насколько серьезно тогда говорил наследный принц.

В феврале Национальная разведка США представила доклад, в котором обвинила Мухаммеда бин Салмана в одобрении операции по похищению или убийству саудовского журналиста Джамаля Хашкуджи в Стамбуле. Кроме того, правозащитники считают, что кронпринц устраивает политические репрессии и злоупотребляет властью, а подконтрольные ему спецслужбы занимаются незаконной слежкой за гражданами и взломом их аккаунтов в социальных сетях, пишет Лента. ру





Саад Аль Джабри был советником принца Мухаммеда бин Наифа, руководившего борьбой с запрещенной в России международной группировкой «Аль-Каида» в Саудовской Аравии в начале 2000-х и являющегося главным конкурентом наследного принца Мухаммеда бин Салмана. Джабри являлся главным звеном в контактах между разведкой Саудовской Аравии со службами США, Канады, Великобритании, Австралии и Новой Зеландии. Источники в западных спецслужбах утверждают, что саудовский разведчик спас сотни жизней благодаря разоблачению заговора боевиков — он выяснил, что в 2010 году на борт самолета, следовавшего из Йемена в Чикаго, пронесли бомбу. Ее удалось обезвредить.



