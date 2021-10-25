СМИ: задержан сын руководителя Витебской области
По слухам, внимание силовиков привлек его заработок
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Владимира Шерстнева задержали несколько недель назад. Об этом "Нашей Ниве" рассказали два не связанных между собой источника.
Шерстнев-младший работал менеджером государственного Торгового дома "Витебск", который занимается оптовой торговлей продуктами питания.
В чем причина задержания, пока неизвестно. Но ходят слухи, что внимание силовиков привлекла слишком большая зарплата сына чиновника.
В социальных сетях Владимир Шерстнев не появляется с 7 октября. На работе говорят, что он "в отпуске", но дату выхода из него назвать не могут.
Жена Шерстнева-младшего отказалась говорить с журналистами.
В чем же причина возможного задержания Владимира Шерстнева? Официальных заявлений от силовиков по этому поводу пока нет.
Но, как пояснили «Нашей Ниве» знакомые с ситуацией работники мясомолпрома Витебска, Шерстнев-младший привлек внимание органов тем, что на государственной работе в Торговом доме «Витебск» получал огромную зарплату, которая измерялась десятками тысяч рублей в месяц.
По слухам, задержали его якобы минские, а не витебские силовики — вероятно, КГБ.
Владимиру Шерстневу 35 лет, он женат. Глава Витебской области Николай Шерстнев руководит областью с 2014 года, в 2017-м он похоронил жену, Владимир - его единственный сын.
17:54 25/10/2021
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