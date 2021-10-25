Как пишет сайт МЧС, сегодня в ходе ликвидации пожара на льнозаводе в г.п. Лиозно заместитель начальника Витебского областного управления МЧС Андрей Мозоль почувствовал себя плохо.





Коллегами и прибывшими работниками скорой медицинской помощи ему оказывалась экстренная помощь. Но спасти его не удалось





В 16.05 медики констатирована его смерть.



