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На пожаре в Лиозно погиб заместитель Витебского областного управления МЧС

Стало известно, что на пожаре в Лиозно погиб заместитель Витебского областного управления МЧС Андрей Мозоль.

На пожаре в Лиозно погиб заместитель Витебского областного управления МЧС
Как пишет сайт МЧС, сегодня в ходе ликвидации пожара на льнозаводе в г.п. Лиозно заместитель начальника Витебского областного управления МЧС Андрей Мозоль почувствовал себя плохо. 

Коллегами и прибывшими работниками скорой медицинской помощи ему оказывалась экстренная помощь. Но спасти его не удалось

В 16.05 медики констатирована его смерть.

Как уже сообщалось, в Лиозно горит льнозавод, площадь пожара превышает 3 тысячи квадратных метров.
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