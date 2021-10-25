На пожаре в Лиозно погиб заместитель Витебского областного управления МЧС
Стало известно, что на пожаре в Лиозно погиб заместитель Витебского областного управления МЧС Андрей Мозоль.
Как пишет сайт МЧС, сегодня в ходе ликвидации пожара на льнозаводе в г.п. Лиозно заместитель начальника Витебского областного управления МЧС Андрей Мозоль почувствовал себя плохо.
Коллегами и прибывшими работниками скорой медицинской помощи ему оказывалась экстренная помощь. Но спасти его не удалось
В 16.05 медики констатирована его смерть.
Как уже сообщалось, в Лиозно горит льнозавод, площадь пожара превышает 3 тысячи квадратных метров.
17:37 25/10/2021
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