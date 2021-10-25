13 сентября прошлого года на Марше героев в Бресте на пересечении бульвара Космонавтов и проспекта Машерова протестующие водили хоровод, пели песни "Муры" и "Тры чарапахі", танцевали. Людей разогнали водометом, а затем возбудили уголовное дело.





Сегодня на скамье подсудимых 16 человек, среди которых политзаключенные Анна Баран и Владимир Гончаров. Дело рассматривает судья Екатерина Ромашко.





Эта одно из самых массовых "политических дел" в истории Беларуси. Следователи установили 115 человек, имевших отношение к этому хороводу, 108 из них были предъявлены обвинения, 87 человекам уже вынесен приговор.





Кого судят в этот раз?

25 октября судят сразу 16 человек:





Политзаключенная Анна Баран (с 14 октября под стражей),

Александр Величко,

Ольга и Руслан Гачинские,

политзаключенный Владимир Гончаров (с 24 июля под стражей),

Екатерина Гончарова,

Сергей Ярошкин,

Павел Кравчук,

Вероника Климович,

Валентина Корсак,

Сергей Лапко,

Тимур Ломпик,

Александр и Татьяна Павлючики,

Алексей и Светлана Якимовичи.





Как обвинение звучит в материалах дела?

По версии обвинения, каждый из обвиняемых в группе с другими лицами умышленно принял активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок.





Их действия якобы были сопряжены с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекли нарушение работы транспорта, предприятий и организаций.





В частности, из-за простоя троллейбусному парку был причинен ущерб в размере 619 рублей 55 копеек, автобусному — 40 рублей 37 копеек, на несколько часов закрылись торговые павильоны и ресторан быстрого питания. Такая формулировка звучит во всех обвинениях.





Как задержали политзаключенных по этому делу?





14 октября в городе Пружаны Брестской области прошла череда обысков и задержаний. Большую часть людей впоследствии отпустили с подпиской о неразглашении. Но не вышла на свободу 43-летняя Анна Баран. Ей изменили меру пресечения по "хороводному" делу на содержание под стражей и поместили в СИЗО-7.





31-летний Владимир Гончаров был задержан 14 июля тремя сотрудниками ГУБОПиК вместе с семьей (женой и детьми 5 и 8 лет). Во время допроса оперативники из УВД Московского района Бреста четыре часа держали детей в коридоре.





Затем всех перевезли в Следственный комитет и там также допрашивали четыре часа. Потом семью отпустили, а Владимира перевели в ИВС Кобрина, а оттуда — в брестский СИЗО.

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