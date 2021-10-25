В Бресте начали судить еще 16 фигурантов "дела хороводов"
В суде Брестского района 25 октября начали судить девятую и десятую группу по "делу хороводов" по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса (участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок).
13 сентября прошлого года на Марше героев в Бресте на пересечении бульвара Космонавтов и проспекта Машерова протестующие водили хоровод, пели песни "Муры" и "Тры чарапахі", танцевали. Людей разогнали водометом, а затем возбудили уголовное дело.
Сегодня на скамье подсудимых 16 человек, среди которых политзаключенные Анна Баран и Владимир Гончаров. Дело рассматривает судья Екатерина Ромашко.
Эта одно из самых массовых "политических дел" в истории Беларуси. Следователи установили 115 человек, имевших отношение к этому хороводу, 108 из них были предъявлены обвинения, 87 человекам уже вынесен приговор.
Кого судят в этот раз?
25 октября судят сразу 16 человек:
Политзаключенная Анна Баран (с 14 октября под стражей),
Александр Величко,
Ольга и Руслан Гачинские,
политзаключенный Владимир Гончаров (с 24 июля под стражей),
Екатерина Гончарова,
Сергей Ярошкин,
Павел Кравчук,
Вероника Климович,
Валентина Корсак,
Сергей Лапко,
Тимур Ломпик,
Александр и Татьяна Павлючики,
Алексей и Светлана Якимовичи.
Как обвинение звучит в материалах дела?
По версии обвинения, каждый из обвиняемых в группе с другими лицами умышленно принял активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок.
Их действия якобы были сопряжены с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекли нарушение работы транспорта, предприятий и организаций.
В частности, из-за простоя троллейбусному парку был причинен ущерб в размере 619 рублей 55 копеек, автобусному — 40 рублей 37 копеек, на несколько часов закрылись торговые павильоны и ресторан быстрого питания. Такая формулировка звучит во всех обвинениях.
Как задержали политзаключенных по этому делу?
14 октября в городе Пружаны Брестской области прошла череда обысков и задержаний. Большую часть людей впоследствии отпустили с подпиской о неразглашении. Но не вышла на свободу 43-летняя Анна Баран. Ей изменили меру пресечения по "хороводному" делу на содержание под стражей и поместили в СИЗО-7.
31-летний Владимир Гончаров был задержан 14 июля тремя сотрудниками ГУБОПиК вместе с семьей (женой и детьми 5 и 8 лет). Во время допроса оперативники из УВД Московского района Бреста четыре часа держали детей в коридоре.
Затем всех перевезли в Следственный комитет и там также допрашивали четыре часа. Потом семью отпустили, а Владимира перевели в ИВС Кобрина, а оттуда — в брестский СИЗО.
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Источник: spring96.org
17:02 25/10/2021
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