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Шок! В подвале пинской многоэтажки нашли человеческую мумию

В Пинске коммунальщики в подвале многоквартирного дома нашли мумифицированные останки человека.

Его личность установили судебные эксперты-генетики, сообщает БелТА со ссылкой на официального представителя управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области Анну Мацкевич.

В Пинский ГОВД обратился диспетчер городского ЖРЭУ. Он рассказал, что в одном из подвальных помещений обнаружено тело человека. 

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа с сотрудниками Пинского межрайонного отдела ГКСЭ. 

Специалисты определили, что умерший человек - мужчина. При нем не было документов, удостоверяющих личность. Опрос жильцов дома тоже не дал результата.

Во время судебно-медицинской экспертизы был отобран образец биологического материала. Выяснилось, что тело мужчины пролежало до момента его обнаружения больше 30 дней. 

Сотрудники областного управления ГКСЭ провели судебно-генетическую экспертизу и установили генотип погибшего, а затем и его личность. Это оказался житель Пинского района 1961 года рождения, который попадал в поле зрения правоохранительных органов в 2017 году.

Пинский межрайонный отдел Следственного комитета проводит проверку.
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