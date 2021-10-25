Его личность установили судебные эксперты-генетики, сообщает БелТА со ссылкой на официального представителя управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области Анну Мацкевич.





В Пинский ГОВД обратился диспетчер городского ЖРЭУ. Он рассказал, что в одном из подвальных помещений обнаружено тело человека.





На место происшествия выехала следственно-оперативная группа с сотрудниками Пинского межрайонного отдела ГКСЭ.





Специалисты определили, что умерший человек - мужчина. При нем не было документов, удостоверяющих личность. Опрос жильцов дома тоже не дал результата.





Во время судебно-медицинской экспертизы был отобран образец биологического материала. Выяснилось, что тело мужчины пролежало до момента его обнаружения больше 30 дней.





Сотрудники областного управления ГКСЭ провели судебно-генетическую экспертизу и установили генотип погибшего, а затем и его личность. Это оказался житель Пинского района 1961 года рождения, который попадал в поле зрения правоохранительных органов в 2017 году.





Пинский межрайонный отдел Следственного комитета проводит проверку.