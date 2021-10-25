Шок! В подвале пинской многоэтажки нашли человеческую мумию
В Пинске коммунальщики в подвале многоквартирного дома нашли мумифицированные останки человека.
Его личность установили судебные эксперты-генетики, сообщает БелТА со ссылкой на официального представителя управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области Анну Мацкевич.
В Пинский ГОВД обратился диспетчер городского ЖРЭУ. Он рассказал, что в одном из подвальных помещений обнаружено тело человека.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа с сотрудниками Пинского межрайонного отдела ГКСЭ.
Специалисты определили, что умерший человек - мужчина. При нем не было документов, удостоверяющих личность. Опрос жильцов дома тоже не дал результата.
Во время судебно-медицинской экспертизы был отобран образец биологического материала. Выяснилось, что тело мужчины пролежало до момента его обнаружения больше 30 дней.
Сотрудники областного управления ГКСЭ провели судебно-генетическую экспертизу и установили генотип погибшего, а затем и его личность. Это оказался житель Пинского района 1961 года рождения, который попадал в поле зрения правоохранительных органов в 2017 году.
Пинский межрайонный отдел Следственного комитета проводит проверку.
15:46 25/10/2021
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