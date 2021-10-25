Девушка признана виновной в "надругательстве над историко-культурными ценностями" (ч. 2 ст. 346 УК).





Девушку также обвиняли в хулиганстве (ч. 1 ст. 339), но это обвинение сняли как излишне вмененное.





Как сообщает пресс-служба суда, в августе 2020 года девушка, «накинув на плечи флаг бело-красно-белого цветов, цинично позировала на ритуальной площадке с Вечным Огнем и обелиском на площади Победы, демонстративно танцевала, одновременно производя видеосъемку».





После этого она не позднее 25 марта изготовила видео, которое разместила в Instagram и TikTok, «надругавшись тем самым над вышеуказанным памятником, продемонстрировав глумление и оскорбительное отношение к историко-культурным ценностям».





Сообщается, что девушка не признала вину на суде. Приговор не вступил в силу и может быть обжалован.





Девушку задержали 30 марта, записали «покаянное видео» и отпустили через три дня, но завели уголовное дело.





Как позже рассказала девушка, она записала видео для клипа на песню «Нас не догонят» группы ТаТу.





Материал отсняли, но не смонтировали. Видео лежали неопубликованными в архиве, а 25 марта этого года девушка опубликовала два фрагмента в TikTok.