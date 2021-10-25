На видео Егор Чистяков говорит, что «работает в компании „Белатра“ заместителем руководителя отдела ПО и зарабатывает около 10 тыс руб в месяц».





Авторы поста с видео сообщают, что айтишника задержал ГУБОПиК.





В волонтёрских списках задержанных по Минску и Жодино Егора Чистякова нет. dev.by выясняет обстоятельства задержания айтишника.





Belatra Games — крупный разработчик игр и оборудования для казино. В профиле компании на dev.by размер штата — 500 человек. У Belatra Games есть офисы в Украине, Чехии, США и Латинской Америке.