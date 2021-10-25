Задержан тимлид крупного разработчика игр для казино
В телеграм-канале «Жёлтые сливы» появилось очередное «покаянное» видео: работник компании Belatra Games Егор Чистяков признаётся, что участвовал в митингах в августе 2020 года и подписан на экстремистские телеграм-каналы.
На видео Егор Чистяков говорит, что «работает в компании „Белатра“ заместителем руководителя отдела ПО и зарабатывает около 10 тыс руб в месяц».
Авторы поста с видео сообщают, что айтишника задержал ГУБОПиК.
В волонтёрских списках задержанных по Минску и Жодино Егора Чистякова нет. dev.by выясняет обстоятельства задержания айтишника.
Belatra Games — крупный разработчик игр и оборудования для казино. В профиле компании на dev.by размер штата — 500 человек. У Belatra Games есть офисы в Украине, Чехии, США и Латинской Америке.
15:03 25/10/2021
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