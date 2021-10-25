Основанием для того, чтобы информационная продукция этого ресурса была признана экстремистской, послужил иск прокуратуры Борисовского района. Суд полностью его удовлетворил.





Кстати, сегодня Генпрокуратура уже признала "экстремистскими материалами" информационную продукцию сообщества в Telegram-канале "Шарковщина".