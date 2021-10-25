Интернет-ресурс EX-PRESS.BY власти тоже признали "экстремистским"
Информационная продукция интернет-ресурса "EX-PRESS.BY" признана "экстремистскими материалами", сообщает Генпрокуратура.
Основанием для того, чтобы информационная продукция этого ресурса была признана экстремистской, послужил иск прокуратуры Борисовского района. Суд полностью его удовлетворил.
Кстати, сегодня Генпрокуратура уже признала "экстремистскими материалами" информационную продукцию сообщества в Telegram-канале "Шарковщина".
14:57 25/10/2021
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