Что изменится в Беларуси в ноябре?

С 1 ноября изменят бюджет прожиточного минимума

Бюджет прожиточного минимума пересчитывают четыре раза в год — 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября. К этому показателю привязаны размеры некоторых пенсий, а также разовые пособия при рождении детей. Как правило, бюджет прожиточного минимума каждый раз немного повышается, а за ним растут указанные пенсии и пособия. Конкретной цифры пока нет, но она появится на днях и будет действовать до нового пересмотра — 1 февраля 2022 года.





По традиции, ощутимее всего увеличатся единовременные пособия при рождении детей. За первого ребенка сейчас выплачивают 10 БПМ, за второго и последующих — 14 БПМ. Не так существенно, но также изменятся вслед за БПМ самые маленькие пенсии (социальные), надбавки к пенсиям и доплаты пенсионерам от 75 лет, которые обслуживаются в органах по труду, занятости и соцзащите.





Обувь будет продаваться со специальной маркировкой

С ноября заработают новшества, затрагивающие реализацию обуви. В частности, нововведение касается маркировки товаров средствами идентификации.





По данным Министерства по налогам и сборам, после 1 ноября разрешается продавать обувь только после ее маркировки, а для этого следует провести инвентаризацию остатков. О том, что такое маркировка, мы уже писали.





В зависимости от деятельности для субъектов хозяйствования есть три варианта действий.





Для тех, кто продает остатки обуви в Беларуси оптом и в розницу, для получения �� дов маркировки нужно сообщить в систему маркировки наименования и количество обуви, затем получить коды и наклеить их. Потом обязательно внести информацию о нанесении маркировки в специальную систему.





Если остатки обуви предполагается продавать за границу, то для получения кодов нужно внести информацию о них в «Банк данных электронных паспортов товаров», затем у оператора системы маркировки купить код, промаркировать товар и внести информацию о проведенной маркировке в систему.





Если же остатки товаров предполагается продавать на территории ЕАЭС, все должно быть немного проще. Для начала нужно проверить, есть ли в системе данные о проведенной ранее маркировке (дважды маркировать товары не нужно). Для этого можно передать в систему маркировки сведения о кодах и наименовании товара. После подтверждения оператор признает обувь маркированной, и тогда можно ее продавать.





Повысят зарплаты строителям

Минархитектуры и строительства с 1 ноября повысит на 1,26 рубля оплату одного человеко-часа для рабочих-строителей 4-го разряда при строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работах.





Последние 2 года этот показатель составлял 6,94 рубля, теперь станет 8,2 рубля.





Новые цены на сигареты

Впереди традиционное подорожание сигарет с 1 ноября. Как обычно, первого числа каждого месяца белорусские производители и импортеры сигарет размещают максимальные розничные цены на сайте МНС. Как правило, цены вырастают на 5—15 копеек, данные по следующему месяцу появятся на днях.





Для получения ваших персональных данных — не только письменное согласие

С 15 ноября вступит в силу Закон о защите персональных данных. Например, с этого момента к персональным данным будет относиться любая информация, с помощью которой можно идентифицировать физлицо. Ранее согласие на обработку персональных данных предоставлялось только в письменной форме, а с середины октября — еще и в письменной форме, с помощью CMC-сообщения с кодом, электронной почты, проставлением галочки на сайте.





Новые полеты, но только в Россию

С 4 ноября российская авиакомпания «Азимут» начнет выполнять ежедневные рейсы из Калуги в Минск.





Также авиакомпания увеличит количество рейсов Краснодар — Минск: по средам и субботам будут прямые перелеты, а по четвергам — с промежуточной посадкой в Калуге. Кроме этого, авиакомпания будет летать в Минск из Минеральных Вод еженедельно по понедельникам, а из Ростова-на-Дону дважды в неделю — по средам и воскресеньям.





Начнутся школьные каникулы

До осенних каникул в школах и гимназиях осталось всего ничего. Каникулы для школьников начнутся 31 октября и закончатся 8 ноября.