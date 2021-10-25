Последний передал реквизитное оружие актеру Алеку Болдуину, который и совершил роковой выстрел.





Об этом сообщило издание The New York Post. Известно, что в день съемок штатный эксперт по оружию покинул площадку из-за конфликта, а вместо него на замену была вызвана Рид.





"Шестеро участников съемочной группы буквально взбунтовались в связи с переработками и задержками зарплаты. Режиссер Джоэл Соулс привел Анну Гутьеррес-Рид уже в середине проекта", – указано в сообщении.





Она подготовила оружие для съемки и зарядила пистолет патронами. Потом положила реквизит на предназначенное место, откуда его взял Дэйв Холлс и передал в руки Болдуину.





"Несмотря на то, что Холлс, по его собственным словам, не знал и не мог знать о том, что в обойме боевые патроны, следствие вынуждено внимательно изучить также версию его участия в трагической случайности", – передают СМИ.