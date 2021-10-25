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Японская принцесса попрощалась с императорской семьей

Японская принцесса Мако, дочь наследника престола принца Акисино и племянница императора Нарухито, посетила в понедельник своих деда и бабушку, теперь уже бывшего императора Акихито и бывшую императрицу Митико, чтобы доложить им о своем предстоящем во вторник бракосочетании.


Эта встреча, как поясняет информационное агентство Kyodo, носила характер прощания, поскольку девушка после выхода замуж покидает семью монарха и становится обычной гражданкой Японии.

Мако была первой из внуков и внучек Акихито и Митико. Ныне 87-летняя Митико неоднократно посвящала ей стихи. Принцесса также с детства помогала бабушке в работе в саду императорского дворца в центре Токио.

Предполагается, что 30-летняя Мако и ее избранник Кэй Комуро 26 октября зарегистрируют брак в одном из японских муниципалитетов. После этого они проведут совместную пресс-конференцию. Затем молодожены переедут в Нью-Йорк, где Комуро устроился на работу в адвокатскую контору. В свою очередь Мако, официально покинув императорскую семью, станет вести частную жизнь.

Свадьба принцессы и ее однокурсника Комуро первоначально намечалась на ноябрь 2018 года, однако была отложена. На этот счет давались формальные объяснения, однако реальной причиной отсрочки стали сообщения о финансовых спорах матери жениха с ее бывшим другом, который требует вернуть ему деньги, выделенные, в частности, на учебу Комуро. Этот вопрос не решен до сих пор, что вызывает бурные и зачастую скандальные обсуждения в средствах массовой информации.

В то же время принцесса Мако твердо настаивала на своем намерении выйти замуж за Комуро. Однако в связи с ситуацией с женихом официальной свадьбы н� планируется, отменены придворные церемонии, которые сопровождают выход замуж принцесс. 

Сама Мако отказалась в связи с этим от государственного приданого в размере 150 млн иен (более $1,3 млн), полагавшегося ей в связи с уходом из императорской семьи.
Источник: tass.ru
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