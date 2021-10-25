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Пятилетний мальчик погиб из-за падения в технологический колодец в Бресте

В Бресте пятилетний мальчик упал в лесу в технологический колодец. Его пытались спасти, но медики констатировали смерть.




По сообщению пресс-службы МЧС, 24 октября ребенок упал в технологический колодец глубиной три метра в лесном массиве в Бресте возле улицы Лейтенанта Рябцева.

Спасатели вытащили из колодца пятилетнего мальчика. После проведения реанимационных мероприятий, работниками скорой медицинской помощи констатирована его смерть.
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