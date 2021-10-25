Они нанесли травмы двум польским военным, которых госпитализировали.





Жизни пострадавших сейчас ничто не угрожает. Попасть на территорию Польши мигрантам не удалось.

среди тех, кто штурмовал границу, были беларуские солдаты в штатском – они перерезали колючую проволоку. Пограничники Польши утверждают, что– они перерезали колючую проволоку.







