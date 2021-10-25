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Польские пограничники пострадали при попытке нелегалов прорваться через границу

В воскресенье вечером около 60 мигрантов пытались прорваться через белорусско-польскую границу.

Они нанесли травмы двум польским военным, которых госпитализировали.

Жизни пострадавших сейчас ничто не угрожает. Попасть на территорию Польши мигрантам не удалось. 

Пограничники Польши утверждают, что среди тех, кто штурмовал границу, были беларуские солдаты в штатском – они перерезали колючую проволоку.
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