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Умер журналист Александр Коктыш

Умер известный журналист Александр Коктыш.

Об этом сообщила его бывшая жена журналистка Марина Коктыш.

— Саша Коктыш умер…, — написала Марина в Facebook.

По ее словам, причиной смерти стал не коронавирус.

— Не корона. Сердце. Не смогли откачать, — назвала причину Марина.

Александру было 54 года. Большую часть своей жизни он отработал журналистом. Его имя знакомо читателям газет «Звязда», «Свободные новости плюс», БДГ и других.
Источник: gazetaby.com
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