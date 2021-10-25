Умер журналист Александр Коктыш

Об этом сообщила его бывшая жена журналистка Марина Коктыш.





— Саша Коктыш умер…, — написала Марина в Facebook.





По ее словам, причиной смерти стал не коронавирус.





— Не корона. Сердце. Не смогли откачать, — назвала причину Марина.





Александру было 54 года. Большую часть своей жизни он отработал журналистом. Его имя знакомо читателям газет «Звязда», «Свободные новости плюс», БДГ и других.