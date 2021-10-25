О причинах такого решения, а также о сроках — как долго не будут принимать документы на визы — не сообщается.





Работа визового центра Испании в Москве тоже скорректирована. Он не будет работать 1 ноября и в период с 3 по 7 ноября. Но в этом случае известна причина — принимать посетителей не будут в связи с российскими праздниками и объявленным в России локдауне. 8 ноября визовый центр Испании в Москве возобновит свою работу.





В Минске нет посольства Испании. До недавнего времени открыть испанскую визу белорусы могли через посольство Испании в Москве или через Испанский визовый центр в Минске.





В условиях пандемии центр принимал заявления на визу только у некоторых категорий граждан: членов семей граждан ЕС, транспортников, студентов и в ряде других случаев.