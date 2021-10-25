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Когда власть хотя бы в критической ситуации пытается заботиться о людях - помимо локдауна в России введут еще и "ковидные" выходные

Президент РФ поручил ввести два выходных после прививки от коронавируса.

Президент РФ Владимир Путин поручил губернаторам доложить о введении двух выходных с сохранением зарплаты для тех, кто сделал прививку от коронавируса. Главы регионов должны доложить президенту об этой мере до 15 ноября.

Перечень, в который вошло в том числе поручение о выходных днях, был опубликован сегодня на сайте Кремля.

С предложением ввести оплачиваемые выходные дни после прививки Путин выступил во время совещания с правительством 20 октября. Он попросил использовать эту возможность как можно шире.

Тогда он обратил внимание. что после прививки у людей может подняться температура, наблюдаться симптомы, похожие на грипп и простуду.

«В принципе, два дня посидеть дома — это только на пользу пойдет. Надо просто посмотреть, как использовать этот механизм, если его можно пошире применять», — отметил Путин, подчеркнув, что при этом за сотрудниками должна сохраняться заработная плата.

Главы регионов до 15 ноября должны будут доложить о механизме введения таких выходных дней, потому что на данном этапе этот процесс остается нерегламентированным. То есть нет четкой установки, как именно человек может распоряжаться этими двумя выходными днями. 

В частности, сможет ли он воспользоваться ими при прививке обоими компонентами вакцины от коронавируса, то есть каждый раз получить по два выходных или нет.

Наомним, ранее в России было объявлено о ковидных каникулах с 25 октября по 7 ноября
Источник: 360tv.ru
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