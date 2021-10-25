«Укоренилось мнение, что если пропало обоняние и нарушился вкус, то это 100% ковид. На самом деле случилась обратная ситуация», — сказал инфекционист, передает БелТА.





По его словам, «если раньше эти симптомы были у 80% пациентов, то сейчас у половины. То есть даже отсутствие этих симптомов не говорит о том, что то ОРВИ, которое у вас, не COVID-19».





«Ситуация сейчас, особенно на подъеме заболеваемости, выглядит следующим образом: любое ОРВИ — это ковид, пока не доказано обратное», — заявил Юрий Горбич.





А главврач 6-й больницы Минска Игорь Юркевич отметил особенности дельта-штамма.





По его словам, у пациентов чаще отмечается более агрессивное течение заболевания.





«Если раньше человек заболевал постепенно, то сейчас за 5-6 дней может развиться достаточно тяжелое состояние», — заявил он.



