Проблемы нет? Медицинский кислород в больницы начали поставлять военные
Военные начали доставлять кислород с авиационных баз ВВС и войск противовоздушной обороны, где есть соответствующее оборудование - это поможет обеспечить бесперебойную работу больниц, рассказали в программе Новости «24 часа» на телеканале СТВ.
По словам начальника технического расчета газообеспечения авиационной базы ВВС и войск ПВО Владимира Лозовского, за одну рабочую кампанию добывается около 25 тысяч литров жидкого кислорода.
«Процесс на самом деле довольно трудоемкий, тяжелый за счет того, что в атмосферном воздухе содержание кислорода очень маленькое, а температура его кипения должна быть -183 °C. Задействовано очень много оборудования. Мы добываем исключительно медицинский кислород, то есть это высокое процентное содержание (не ниже 99,5 %, согласно ГОСТ). А есть технический кислород – там уже совсем другой процент его содержания, соответственно, меньше. Для дыхания у нас только идет медицинский кислород с чистотой не менее 99,5 %», — рассказал он.
До пандемии в Беларуси было два производителя кислорода – «Крион» как основной и Мозырский нефтеперерабатывающий завод в качестве дополнительного. Сейчас дополнительные мощности развернули «СветлогорскХимволокно», «Гродно Азот» и «Нафтан».
Министерство здравоохранения на фоне роста заболеваемости ковидом заявляло, что Беларусь не будет испытывать нехватку медицинского кислорода.
Однако в последнее время в соцсетях стала появляться информация, что иногда люди умирают именно оттого, что в больницах недостаточно кислородных точек и медики не в состоянии обеспечить кислородом всех, кому он жизненно необходим.
В Госконтроле это опровегают.
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10:21 25/10/2021
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