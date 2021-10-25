По словам начальника технического расчета газообеспечения авиационной базы ВВС и войск ПВО Владимира Лозовского, за одну рабочую кампанию добывается около 25 тысяч литров жидкого кислорода.





«Процесс на самом деле довольно трудоемкий, тяжелый за счет того, что в атмосферном воздухе содержание кислорода очень маленькое, а температура его кипения должна быть -183 °C. Задействовано очень много оборудования. Мы добываем исключительно медицинский кислород, то есть это высокое процентное содержание (не ниже 99,5 %, согласно ГОСТ). А есть технический кислород – там уже совсем другой процент его содержания, соответственно, меньше. Для дыхания у нас только идет медицинский кислород с чистотой не менее 99,5 %», — рассказал он.





До пандемии в Беларуси было два производителя кислорода – «Крион» как основной и Мозырский нефтеперерабатывающий завод в качестве дополнительного. Сейчас дополнительные мощности развернули «СветлогорскХимволокно», «Гродно Азот» и «Нафтан».





Министерство здравоохранения на фоне роста заболеваемости ковидом заявляло, что Беларусь не будет испытывать нехватку медицинского кислорода.





Однако в последнее время в соцсетях стала появляться информация, что иногда люди умирают именно оттого, что в больницах недостаточно кислородных точек и медики не в состоянии обеспечить кислородом всех, кому он жизненно необходим.





В Госконтроле это опровегают.





















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