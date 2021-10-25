В программе мероприятия — известные сцены, адажио, танцы из балетов «Бахчисарайский фонтан», «Шопениана», «Лебединое озеро», «Дон Кихот», «Спартак», популярные арии из опер и оперетт «Кармен», «Джанни Скикки», «Паяцы», «Джудитта», «Норма», «Риголетто», «Травиата», песни и романсы.





Среди участников концерта з народные артисты Беларуси Ирина Еромкина, Нина Шарубина, Анастасия Москвина, Владимир Громов, Сергей Франковский, заслуженные артисты Беларуси Людмила Хитрова, Татьяна Третьяк, Марина Вежновец, Станислав Трифонов, Антон Кравченко, Юрий Ковалев, Олег Еромкин и другие.





Также заявлены номера с участием хора, который возглавляет народная артистка Беларуси Нина Ломанович. На сцену выйдут и юные артисты Детского музыкального театра-студии, сообщает пресс-служба Большого театра.





Отметим, Беларусь сейчас "захлебывается" от коронавируса. Люди уже умирают не потому, что заболели, а потому, что просто не могут вовремя получить необходимую помощь, например, кислород при низкой сатурации, отсутствие которого равнозначно для больного смертному приговору.





А власть поощряет массовые мероприятия... Обидно и неприятно, что в этом также участвуют артисты.



























































































