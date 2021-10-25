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Об этом в беседе с журналистами рассказал начальник Оперативно-аналитического центра при президенте Андрей Павлюченко, пишет Blizko.by со ссылкой на БелТА.









В мае 2021 года в Беларуси приняли закон, который призван обеспечить защиту прав граждан при обработке их персональных данных. В правительстве считают, что вопросы защиты персональных данных важны для всего общества, вопросы в этой сфере должны быть все решены.





Андрей Павлюченко рассказал, какие шаги предполагается предпринять в этом направлении. Создание уполномоченного государственного органа, который бы отвечал за вопросы о персональных данных, – это шаг вперед. Сейчас защита любой информации является краеугольным камнем безопасности общества. Соответственно, проблемы в этой сфере должны быть оперативно устранены.





За Национальным центром по защите персональных данных планируется закрепить и вопросы, затрагивающие развитие законодательства в этой сфере, информирование граждан о важности защиты персональных данных.















