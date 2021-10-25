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Все новобранцы, прибывшие на срочную службу, отправятся на двухнедельную изоляцию – Минобороны

В Беларуси стартовала отправка призывников в соединения и воинские части Вооруженных Сил.

Фото носит иллюстративный характер

 Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщили в Минобороны.

В первый день отправки в войска направлено около 1 тыс. призывников, которые пополнят ряды сил специальных операций, 72-го Объединенного учебного центра и Минской военной комендатуры.

Всего же в октябре-ноябре в армию планируется направить около 10 тыс. человек, еще 200 – для прохождения службы в резерве.

Отправка солдат в войска из областных сборных пунктов страны продлится по 5 ноября в Вооруженные Силы или по 30 ноября в другие войска и воинские формирования.

– В связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановкой в стране на областных и Минском городском сборных пунктах совместно с органами здравоохранения проводятся дополнительные мероприятия, направленные на предотвращение распространения вирусной инфекции среди новобранцев. Прибыв к месту службы, все новое пополнение пройдет двухнедельную изоляцию, – отметили в Минобороны.

Присягу вновь прибывшее пополнение в соединениях и воинских частях ВС примет 20 ноября.
Источник: Ольга Семенова
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