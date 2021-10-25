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Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщили в Минобороны.





В первый день отправки в войска направлено около 1 тыс. призывников, которые пополнят ряды сил специальных операций, 72-го Объединенного учебного центра и Минской военной комендатуры.





Всего же в октябре-ноябре в армию планируется направить около 10 тыс. человек, еще 200 – для прохождения службы в резерве.





Отправка солдат в войска из областных сборных пунктов страны продлится по 5 ноября в Вооруженные Силы или по 30 ноября в другие войска и воинские формирования.





– В связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановкой в стране на областных и Минском городском сборных пунктах совместно с органами здравоохранения проводятся дополнительные мероприятия, направленные на предотвращение распространения вирусной инфекции среди новобранцев. Прибыв к месту службы, все новое пополнение пройдет двухнедельную изоляцию, – отметили в Минобороны.





Присягу вновь прибывшее пополнение в соединениях и воинских частях ВС примет 20 ноября.