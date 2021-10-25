С 1996 года он преподает этот предмет в Белорусском государственном педагогическом университете им. Максима Танка и является автором 20 книг, нескольких учебников, более 80 научных и научно-методологических изданий. Также протоиерей Александр Шимбалев – заместитель председателя Синодального информационного отдела Белорусской Православной Церкви, клирик прихода преподобного Серафима Саровского в городе Минске.





В интервью собственному корреспонденту «Литературной газеты» протоиерей Александр ответил на вопросы о науке, вере и суевериях:





– Александр Альбертович, звёзды и Бог – казалось бы, направление одно, но пути постижения так далеки друг от друга. А может, это и не так, может, я заблуждаюсь?





– Стремление разделить звёзды и Бога – исключительно элемент атеистического мышления, долгие годы усиленно культивировавшегося в нашем обществе. До этого начиная ещё с древнейших времён никто этих понятий не разделял, скорее наоборот, видимая нам Вселенная доказывала божественное начало всего сущего. Вспомните древний принцип познания: узнай Творца через творение, то есть «естественное богопознание». Это настолько просто, что даже человеку, ещё не научившемуся общаться с Богом через молитву, открывается светлый путь истины через созерцание красоты и гармонии мироздания, через разнообразие и бесконечность всего сущего. Осознание Бога намного сложнее и проще, чем мы это себе представляем. Однажды удивившись совершенству и красоте ц� �тка, мы уже делаем шаг к Господу.





– А как же быть с научным атеизмом, живущим и поныне в головах многих наших сограждан? Или он тоже своеобразная религия?





– Безусловно, атеизм – религиозная форма сознания, точнее, своеобразный культ веры в неверие Божественного промысла, притом весьма жестокосердный. Мне кажется, что за атеизмом скрывается нечто другое, может, какой-то культ. Из истории мы знаем примеры обожествления сил природы, духов предков, неких необычных мест. Но забываем об одном из противных свободному человеку культов – Цезаря. А ведь в первые века христианства народы античности заставляли поклоняться наравне с олимпийскими богами ещё и изваяниям римских императоров, приравненных к богам. Существовали целые ритуалы обожествления, со своими молитвами, гимнами и жертвоприношениями. Христиане этого принять не могли и подвергались жестоким гонениям. Где появляется атеизм, ждите появления культа героя, культа вождя или Цезаря.





– Вы физик, богослов, служите в приходе преподобного Серафима Саровского в Минске. Как это в вас сочетается? Не мешают ли друг другу астрономия и теология?





– Наоборот, помогают. Священник ведь не должен быть оторван от жизни. Это мы немного одичали в единообразии прошлого века. До 1917 года ни у кого не вызывало удивления, если за университетской кафедрой, в анатомическом театре, за преподавательским столом гимназии или реального училища стоял человек, которого через несколько часов можно было встретить в храме уже в иерейском, а то и архиерейском облачении. И физика, и богословие постигают научными методами законы бытия, материи, духовных основ человека и общества. Они могут и не пересекаться, существовать особняком, но подспудно дополнять друг друга и более полно являть картину нашего мира.





– Иногда, глядя на звёздное небо, ощущаешь почти мистический ужас от колоссальной механики, от той шевелящейся тайны мироздания, висящей бездной над головой. Кто я, кто мы, что наша Земля? Песчинка на ладони вечности! Где здесь наука и где Бог?





– Ваше состояние естественно, оно присуще любому мыслящему человеку, который пытается представить себе эту дурную бесконечность, сравнить нашу маленькую Землю, ничтожную по сравнению с Солнцем, а потом представить, что во Млечном Пути более двухсот миллиардов таких звёзд, как Солнце. Здесь есть от чего прийти в ужас! Но человечество не впадает в ступор, оно продолжает жить. Потому что в человеке – образ Божий. Каждый из нас сотворён по образу Божьему, и образность эта сакральна и непостижима. Без неё нет, собственно, человека. Представить невозможно, чтобы подобными вопросами задавались, скажем, собака или обезьяна. А вот человеку это дано. Возможность постижения сущего – изначальный дар человека, его божественная искра. Другой вопрос, как он ею распоряжается. Мы сами выбираем, куда, в какую сторону нам идти – к свету Божьему или во мрак запустения.





Человек со времени осознания себя человеком знает о конечности своей земной жизни, но не страшится смерти. Для физических и социальных наук это загадка, а теология даёт очень лаконичный ответ – все в образе Творца, живущем в каждом из нас. Ведь человек сотворён потенциально бессмертным, и, даже того не осознавая, мы про это знаем и помним. Поэтому человек живёт так, как будто будет жить вечно. Однако многие из нас настолько этот образ в себе затеняют, что вовсе отпадают от своего Создателя. И тогда появляются разные страхи.





– Вас знают в Беларуси как активного противника суеверий и астрологии, но, продолжая мысль о «затенении самим человеком в себе Божьего образа», хотелось бы узнать ваше мнение о ныне модном увлечении богемной среды экзотическими культами индейцев Амазонии, шаманами, тибетскими практиками, египетской «Книгой мёртвых». По воскресеньям люди истово бьют поклоны в православном храме, а на неделе бегут в кумирни к магам и прочим, участвуют в сомнительных и не всегда безвинных обрядах...





– Астрология – прародительница многих людских заблуждений и обманов, её сторонниками были многие именитые учёные, скажем, Тихо Браге, Иоганн Кеплер, где-то даже Лейбниц. К девятнадцатому веку эта область знаний приходит в запустение, не пройдя проверку научной методологией, однако её реанимирует Юнг и психоанализ. Хотя и к тому и к другому у научного сообщества имеется масса вопросов. Сегодня уверенно можно сказать, что астрология не является наукой, она не прошла научной проверки и превратилась в обычную гадательную практику.





Теперь о новомодных увлечениях отдельных наших сограждан. Они появляются прежде всего от неустойчивости в вере и от не всегда разумной тяги к излишним экспериментам. Если вера в человеке слаба или её на поверку и вовсе нет, есть обрядовость, а глубина богословского осознания отсутствует – вот здесь и начинаются шатания. Старое языческое порой смешивается с христианским. Яркий пример – тоже модный ныне культ Санта Муэрте, совместивший в себе элементы древних культов майя и ацтеков с католицизмом. Людей манит магизм – желание получить какие-то блага через несложные манипуляции, без глубокой духовной работы. Увлечение подобным небезопасно для душевного здоровья человека. Очень часто за модным кумиром маячит белый халат психиатра. Конечно, не дай бог такого, но повсеместно это – прежде всего выкачивание денег из неустойчивого в вере или вообще не пришедшего к ней человека. Я по своему священническому опыту знаю, сколько бед и трагедий несут людям подобные эксперименты над своей душой.





Действительно, человеку трудно бороться с подобными напастями в одиночку, а у Церкви накоплен многовековой опыт такого противостояния. В этом мне и видится спасение.





– Ныне многие публицисты утверждают, что именно мыслители Церкви, особенно западной, и придумали всю эту демонологию и дали методички инквизиции.





– Церковь имеет чёткое учение о том, кто такие эти бесы и почему они досаждают человеку. Прежде всего это отпавшие от Бога ангелы, служебные духи, возгордившиеся и возревновавшие к человеку, созданному по образу Божьему. Отсюда и все их козни. Борясь с грехом, мы, по словам апостола Павла, ведём брань «не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных» (Еф. 6:12). Так и Церковь не призывает нас бороться со своим телом – тело нас к греху не склоняет, оно вполне без него обходится. Грех же приходит к нам по наветам тёмных сил и застаёт, что называется, врасплох. Человек часто на исповеди говорит: нашло какое-то наваждение – и всё сделал не так, как хотелось. Вот это и есть работа зла, желающего лишить человека Царства Небесного, и с ним, безусловно, надо бороться. Путь избавления – пост и молитва.





– Хотел бы озвучить вам информацию одного из прохожих с минской улицы: у него в округе жители 4–5 деревень последние годы ходят молиться не в церковь или костёл, а в молитвенный дом. Это начало новой реформации?





– Это элементарный человеческий фактор, означающий, что пастор баптистов или пятидесятников – одарённый и харизматичный человек. А священник и ксёндз, скорее всего, формально занимают свои места. Но я могу вам и обратный пример привести: знаю район, где лет десять тому назад была очень крепкая община пятидесятников, но сегодня её уже не существует. Сейчас многое зависит от личности, несущей на себе ношу пасторства.





– Не могу не поинтересоваться вашими литературными пристрастиями.





– Читаю много. Предпочтение отдаю богословской, научно-популярной литературе, когда-то зачитывался Гёте, русскими религиозными философами. Сегодня с удовольствием читаю Милорада Павича. Его роман «Хазарский словарь» – великое произведение.





– По своему мироощущению вы человек Востока или Запада?





– Скорее всего, человек мира. Надо у всех народов брать только лучшее и никогда не брать плохого.





Беседу вёл Валерий Казаков, собкор «ЛГ» в Республике Беларусь.







