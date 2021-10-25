











"Нам нужно немедленное денежное вливание в размере $8 млрд, чтобы обеспечить справедливое распределение [вакцин], и мы призываем G20 помочь нам с этим", - сказал он в ходе своего видеообращения к участникам открывшейся в воскресенье в Берлине конференции по вопросам здравоохранения World Health Summit 2021, пишет Смартпресс со ссылкой на ТАСС.





Глава всемирной организации добавил, что помимо этого необходимо создать "современную и хорошо финансируемую" архитектуру готовности к пандемии, чтобы в будущем избежать совершаемых сейчас ошибок, в частности неравномерного распределения вакцин по всему миру.





"COVID-19 не станет последней пандемией, с которой мы столкнулись, но может стать последней пандемией, [в борьбе] с которой мы потерпели неудачу", - резюмировал Гутерриш.





В начале октября глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что для охвата прививками 70% населения во всех странах потребуется не менее 11 млрд доз вакцин от коронавируса. Согласно стратегии ВОЗ, данный показатель вакцинации должен быть достигнут к середине 2022 года, а к концу нынешнего года прививки в мире должны получить не менее 40% населения.



