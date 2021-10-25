Стартовали продажи путевок на весну-лето 2022 года. Что предлагают?
Белорусские туроператоры начали раннее бронирование туров на сезон «весна — лето 2022». Пока предлагают только Турцию. Об этом сообщили в одной из туристических компаний Минска.
— Мы предлагаем анталийское побережье с вылетом из белорусской столицы, — пояснили в турфирме. — Вылеты будут осуществляться с 17 апреля по ноябрь 2022 г., пишет 015.by со ссылкой на "Минск-Новости".
7 ночей отдыха варианта «все включено» с вылетом в апреле обойдутся от 705 евро на двоих, 4-звездочный отель — от 817 евро для пары, 5 звезд — от 978 евро.
08:22 25/10/2021
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