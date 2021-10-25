Стартовали продажи путевок на весну-лето 2022 года. Что предлагают?

Белорусские туроператоры начали раннее бронирование туров на сезон «весна — лето 2022». Пока предлагают только Турцию. Об этом сообщили в одной из туристических компаний Минска.