+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Стартовали продажи путевок на весну-лето 2022 года. Что предлагают?

Белорусские туроператоры начали раннее бронирование туров на сезон «весна — лето 2022». Пока предлагают только Турцию. Об этом сообщили в одной из туристических компаний Минска.



— Мы предлагаем анталийское побережье с вылетом из белорусской столицы, — пояснили в турфирме. — Вылеты будут осуществляться с 17 апреля по ноябрь 2022 г., пишет 015.by со ссылкой на "Минск-Новости".

7 ночей отдыха варианта «все включено» с вылетом в апреле обойдутся от 705 евро на двоих, 4-звездочный отель — от 817 евро для пары, 5 звезд — от 978 евро.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ПЕСНЯ О ДРУГЕ.
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]