+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Минобороны Беларуси снизилo цену на вертолет-гигант Ми-26

Цена на транспортный вертолет Ми-26, который несколько лет продает Беларусь (на даннй момент — Минобороны), снижена. Если летом 2020 года он стоил почти 11,2 млн рублей, то сейчас его готовы отдать чуть менше, чем за 9 млн.

Фото: safaniuk.livejournal.com

Износ борта — 79%. По данным из открытых источников, машина была выпущена в 1991 году на Ростовском вертолетном заводе. Сначала числился в ВВС СССР, пишет Office Life, затем несколько лет в российской военной авиации, затем в ВВС и войсках ПВО Беларуси.

В 2000 году его отдали в лизинг российским нефтяникам. В 2003 борт вернулся в Беларусь. С 2008 года на нем перестали летать. В 2009 передали на Оршанский авиаремонтный завод, где, например, был обновлен салон.

На данный момент борт хранится на авиабазе в Мачулищах. Изначально он был приписан к 65-й базе в Кобрине, но эту часть расформировали еще в 2004 году. Ми-26 — один из крупнейших в мире транспортных вертолетов. Эксплуатируется с 1980 года в армиях различных стран, а также некоторыми гражданскими операторами в постсоветских государствах. В Беларуси, кроме военных, его используют только в МЧС. Машина может перевозить как крупные грузы, так и несколько десятков человек.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ПЕСНЯ О ДРУГЕ.
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]