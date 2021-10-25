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Износ борта — 79%. По данным из открытых источников, машина была выпущена в 1991 году на Ростовском вертолетном заводе. Сначала числился в ВВС СССР, пишет Office Life, затем несколько лет в российской военной авиации, затем в ВВС и войсках ПВО Беларуси.





В 2000 году его отдали в лизинг российским нефтяникам. В 2003 борт вернулся в Беларусь. С 2008 года на нем перестали летать. В 2009 передали на Оршанский авиаремонтный завод, где, например, был обновлен салон.





На данный момент борт хранится на авиабазе в Мачулищах. Изначально он был приписан к 65-й базе в Кобрине, но эту часть расформировали еще в 2004 году. Ми-26 — один из крупнейших в мире транспортных вертолетов. Эксплуатируется с 1980 года в армиях различных стран, а также некоторыми гражданскими операторами в постсоветских государствах. В Беларуси, кроме военных, его используют только в МЧС. Машина может перевозить как крупные грузы, так и несколько десятков человек.







