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Об этом передает Политринг со ссылкой на БЕЛТА.





Инфекционист отметил, что многие люди считают вакцины против COVID-19 малоизученными, поэтому хотят понаблюдать, но такая позиция может быть чревата серьезными последствиями в виде болезни.





«Единственный этап в признании вакцин, который не сокращается никогда, - этап проверки безопасности. Может быть сокращен этап проверки эффективности, это правда. Но этап проверки безопасности не сокращается. Поэтому вакцины минимум безопасны», - сказал он.





Горбич подчеркнул, что на сегодняшний день накоплен опыт применения вакцин, который доказывает, что прививка реально спасает жизни.





«По стационарам видно: количество вакцинированных людей там в разы меньше, чем невакцинированных. Про реанимации я в принципе молчу - там единичные случаи вакцинированных. И еще одна вещь, на которую хочу обратить внимание и про которую мало говорят: болевшие ранее сейчас болеют в больших количествах. Вакцинированных мало, а вот переболевших ранее - много. Это подтверждает и опыт зарубежных коллег. Поэтому переболевшие тоже должны вакцинироваться», - добавил он.