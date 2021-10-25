Белорусские инфекционисты заявили, что переболевшие коронавирусом люди тоже должны вакцинироваться
Заведующий кафедрой инфекционных болезней и детских инфекций Белорусской медицинской академии последипломного образования Юрий Горбич заявил, что вакцины от коронавируса действительно безопасны.
Фото: ЛЭТИ
Инфекционист отметил, что многие люди считают вакцины против COVID-19 малоизученными, поэтому хотят понаблюдать, но такая позиция может быть чревата серьезными последствиями в виде болезни.
«Единственный этап в признании вакцин, который не сокращается никогда, - этап проверки безопасности. Может быть сокращен этап проверки эффективности, это правда. Но этап проверки безопасности не сокращается. Поэтому вакцины минимум безопасны», - сказал он.
Горбич подчеркнул, что на сегодняшний день накоплен опыт применения вакцин, который доказывает, что прививка реально спасает жизни.
«По стационарам видно: количество вакцинированных людей там в разы меньше, чем невакцинированных. Про реанимации я в принципе молчу - там единичные случаи вакцинированных. И еще одна вещь, на которую хочу обратить внимание и про которую мало говорят: болевшие ранее сейчас болеют в больших количествах. Вакцинированных мало, а вот переболевших ранее - много. Это подтверждает и опыт зарубежных коллег. Поэтому переболевшие тоже должны вакцинироваться», - добавил он.
08:00 25/10/2021
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