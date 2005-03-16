



Напомним, пишет ВБ, что, согласно ст. 10.10 «Нарушение законодательства об обращениях граждан и юридических лиц» КоАП, отсутствие книги замечаний и предложений или непредъявление ее по первому требованию влекут наложение штрафа в размере до 4 базовых величин.





Однако полностью упразднить ее правительство не готово. В опубликованном законопроекте предлагается корректировка ст. 24 Закона от 18.07.2011 №300-З «Об обращениях граждан и юридических лиц». В том числе в нее включается следующее положение:





«Книга замечаний и предложений ведется в организации и у индивидуального предпринимателя, осуществляющих реализацию товаров, выполнение работ, оказание услуг населению в сферах, определяемых Советом министров Республики Беларусь».





То есть в действующем Законе в перспективе появится новая норма: Совмин должен определить конкретный перечень сфер, осуществлять деятельность в которых можно будет при наличии книги замечаний и предложений.





Можно предположить, что после издания нового постановления Совмина (в том случае, если законопроект будет принят и вступит в силу) из-под действия ст. 24 Закона будут выведены многие государственные и частные организации, которые непосредственно с населением не работают, но книгу замечаний и предложений сегодня ведут.





Многие специалисты считают, что в законодательстве вполне достаточно мер, обеспечивающих защиту прав граждан и организаций, в т.ч. судебную защиту, и без наличия указанной книги.





Кроме того, возможно, в рамках проводимой унификации законодательств России и Беларуси наше правительство решило учесть опыт РФ. Там с января 2021 года значительно сокращено количество мест, где в обязательном порядке должна находиться Книга отзывов и предложений. Исчезла необходимость их наличия даже в торговых организациях. В то же время в ресторанах, кафе и столовых клиент по-прежнему может записать в книге свой отзыв о качестве блюд и уровне сервиса.





Вероятно, белорусский законопроект еще будет изменяться и дополняться. На днях в Палате представителей состоялось заседание профильной постоянной комиссии, на котором депутаты обсудили план подготовки законопроекта к рассмотрению его в первом чтении на сессии.





Когда появились «Жалобные книги»?

Требования к ведению книги жалоб и предложений, которая считалась весьма эффективным способом защиты прав потребителей в СССР, были оформлены в 1973 году приказом Министерства торговли. В те годы фраза «Дайте жалобную книгу!» зачастую могла на корню погасить чуть ли не любой конфликт между продавцом и покупателем.





Но времена изменились. Качество товара и уровень сервиса обсуждаются на сайтах компаний, в социальных сетях, мессенджерах, блогах. Покупатели, клиенты, туристы, владельцы бизнеса обмениваются полезным опытом приобретения товаров и заказа услуг, создают рейтинги лучших продуктов и фирм, информируют, что и где стоит дешевле.





Молодежь называет «жалобную книгу» рудиментом ушедшей эпохи. Да, в соседней России она существует, но, например, в Литве, Латвии, Эстонии о ней давно забыли. Нет ее в Казахстане, а с 2017 года – и в Украине.





Кстати, украинское правительство свое решение об отмене книги аргументировало в т.ч. и тем, что ее ведение оборачивается дополнительными издержками для бизнеса. Покупателям и клиентам рекомендовали звонить в кол-центры, писать на электронную почту компаний или оформлять письменные обращения. Украинским законодательством это предусмотрено.





Нужна ли сейчас в Беларуси «книга жалоб»?

В Беларуси аналог советской книги жалоб сохранен. В настоящее время книга замечаний и предложений должна быть в наличии:





- в организациях;

в обособленных подразделениях организаций, расположенных вне места нахождения организаций;

- у индивидуальных предпринимателей;

- в местах реализации организациями (индивидуальными предпринимателями) товаров, выполнения работ, оказания услуг.





Книга должна быть получена в установленном порядке, то есть в соответствии с Положением о порядке выдачи, регистрации, ведения и хранения книги замечаний и предложений, утвержденным постановлением Совмина от 16.03.2005 №285. Кстати, этот порядок постоянно изменяется: за прошедшие годы постановление №285 корректировалось более 20 раз.





Практически на каждую внесенную в книгу запись необходимо дать ответ.







