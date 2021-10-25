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Министр Пиневич: сложности поставки импортных лекарств в Беларусь ликвидированы

Министр здравоохранения Республики Беларусь Дмитрий Пиневич рассказал, как в стране обстоят дела с обеспечением лекарствами. В Беларуси, по его словам, «ликвидированы логистические сложности поставки импортных лекарственных препаратов».


Финансовые средства, как отметил глава Минздрава, пишет Newsbel.by, на это выделены и уже распределены, подписаны соответствующие контракты. Глава ведомства рассказал: «Вчера к нам прибыла дополнительная поставка Ремдесивира (его запасы мы будем пополнять постоянно), пришли также и другие, важные для лечения ковидных пневмоний препараты».

Пиневич выразил надежду на то, что какие-либо форс-мажорные обстоятельства «извне» не появятся. Специалист напомнил: в 1-ю волну коронавируса отмечались определенные проблемы со средствами индивидуальной защиты.

Руководитель Минздрава утверждает: «Сегодня таких проблем в стране нет, ведь вопросы замещения импорта решены». Министр рассказал: «Мы сами делаем маски, костюмы и тесты. В лекарственной политике движемся по тому же пути». 

Пиневич добавил, что на контроле министерства здравоохранения Беларуси находится и вопрос обеспечения кислородом, его потребление в нынешнюю волну COVID-19 увеличилось. 

Глава министерства сообщил, что основному предприятию, производящему кислород «Креон», помогают и некоторые иные. Пиневич в связи с этим надеется, что по данному вопросу «мы справимся».
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