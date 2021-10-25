Цель данного индекса — оценить ресурсы и усилия, которые страны тратят на развитие талантливых людей, а также качество человеческого капитала.





Оценки и позиции





По оценке составителей рейтинга, которыми выступили международная бизнес-школа INSEAD совместно с Portulans Institute, Беларуси лучше всего удается удерживать таланты в стране, нежели привлекать их из вне и развивать.





В индексе Беларусь, набрав 50,67 баллов из 100, попала в группу стран с «доходом выше среднего» и оказалась на довольно приличной 50-й позиции. Однако это не помешало всем соседним странам, кроме Украины, разместившейся на 61-й строчке, занять более привлекательные места в списке.





В европейском субиндексе Беларусь заняла 31-ю позицию из 39 стран. Но стоит учесть, что страны Европы занимают лидирующие позиции в рейтинге. В частности, 17 европейских государств входят в топ-25 Индекса конкурентоспособности талантов.





Особенности отношения к талантам





Суммарный «индекс талантов» рассчитывался на основе шести критериев, по каждому из которых стране была дана оценка. Thinktanks.by посмотрел, как разные параметры были оценены в Беларуси:





рыночные и нормативные условия на рынке труда – 81-е место;

шансы для карьерного роста -57-е место;

возможности работодателей привлекать таланты со всего мира – 62-е место;

способности удерживать квалифицированный персонал внутри страны – 39-е место;

профессионально-технические навыки людей – 53-е место;

навыки глобального знания, оценивающие работников умственного труда на профессиональных, управленческих или руководящих должностях – 48-е место.

Таким образом, по мнению составителей индекса, лучше всего в Беларуси удается удерживать таланты внутри страны. Отметим, что для исследования использовались данные 2020 года.





Пенсионное и феминистическое чемпионство





Особенность Индекса конкурентоспособности талантов заключается в том, что каждый из 6-ти базовых параметров разделен на 10-20 других параметров-субрейтингов. И в двух из них Беларусь занимает первое место из 134 стран. Это «Пенсионное обеспечение», в котором сопоставляется население старше установленного законом пенсионного возраста, получающее пенсию. В Беларуси пенсию получает 100% людей пенсионного возраста и по данному параметру у страны 1-е место. Правда, на этом 1-м месте еще разместились около 30 государств.





А вот вторая пальма первенства уникальна. В субрейтинге «Женщины на высококвалифицированной работе» у Беларуси также 100-процентный охват. Подобного результата нет ни у одной страны, включенной в Global Talent Competitiveness Index 2021.





Общие результаты





Лидером индекса в 2021 году стала Швейцария, набравшая 82,09 балла. Вторую и третью строчку индекса занимают Сингапур (79,38) и США (78,81).





Как отмечают авторы исследования, пандемия изменила определение международной мобильности талантов. По мере того, как онлайн-инструменты открывали новые двери для «работы отовсюду», возникло новое неравенство между теми, кто мог работать через интернет, и теми, кто должен был физически присутствовать на рабочем месте.





Кроме того, исследователи обращают внимание на растущее расхождение между богатыми и бедными странами. Всемирный банк указывает, что во время пандемии уровень бедности увеличился во всем мире и что еще 125 миллионов человек живут менее чем на 1,90 доллара США в день. Данные ООН показывают, что во всем мире рабочие места, занимаемые женщинами, как правило, больше подвержены угрозам сокращений, связанных с COVID, чем рабочие места, занимаемые мужчинами.





При этом, по мнению авторов индекса, более развитые страны обладают стабильностью для инвестирования в обучение на протяжении всей жизни, укрепление навыков, а также привлечение и удержание талантов со всего мира.



