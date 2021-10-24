Он отметил, что уголовная статья в карточке базы разыскиваемых не указана, но он предполагает, что дело касается разглашения государственной тайны.





«Российские власти пошли по единственному знакомому, единственному правильному, с их точки зрения, пути. По пути силы, по пути запугивания и снова пытаются заткнуть мне рот», — говорит Сергей.





Он выразил сожаление о том, что вместо работы над реформой уголовно-исполнительной системы, расследования, наказания причастных к пыточным конвейерам, исследования доказательств, российские власти пытаются скрыть правду и «замять» дело. Он считает, что сделать это не удастся и говорит, что новость об объявлении в розыск не стала для него неожиданностью.









«Мы готовились к этому варианту развития событий и все равно это очень печально», — говорит он.





Сергей выразил радость по поводу того, что находится сейчас во Франции и высказал благодарность за возможность остаться в этой стране.





«И я уверен, что все дальше у меня сложится хорошо. Чего не могу сказать о уголовно-исполнительной системе, обо всех этих оборотнях, о спецслужбах, которые пытаются скрыть, замаскировать, переврать и с ног на голову перевернуть правду», — сказал он.





«Мой арест или мое устранение уже не будут иметь каких-то катастрофических последствий именно для этого расследования», — уверен он.





Напомним, правозащитный проект Gulagu.net 4 октября сообщил, что получил 40 гигабайт видеозаписей пыток и изнасилований заключенных в российских тюрьмах. Архив был получен благодаря бывшему заключенному Саратовской тюрьмы Сергею Савельеву, который также подвергался жестокому обращению. Его вынудили сотрудничать с тюремной службой, в течение этого времени он управлял компьютерной сетью тюрьмы и обеспечивал доступ к видеофайлам из всей российской пенитенциарной системы. При освобождении он смог вынести флешку с записями пыток. Сейчас он находится во Франции, где встречается с журналистами, работает с адвокатом, направляет обращения в правоохранительные органы Европы.



