Документом предусматривается, что «переобуться» к зиме должны все автомобили с технически допустимой общей массой до 3,5 тонны включительно.





Под действие указа попадают легковые и грузопассажирские автомобили, технически допустимая общая масса которых свыше 3,5 тонны, автобусы – до 5 тонн, сообщает Национальный правовой интернет-портал Беларуси.





Водителям рекомендуется для замены на зимнюю резину ориентироваться на среднюю температуру на улице, можно при 7 градусах переобуть свой автомобиль на зимние шины.





За нарушение предусмотрен штраф, размер которого составляет 0,5 БВ.





Отмечено, что к зимним шинам относятся покрышки, предназначенные для эксплуатации при низкой температуре на обледеневших и заснеженных дорогах.





Зимние покрышки разработаны из спецматериала, который обеспечивает лучшее сцепление с заснеженной и ледяной дорогой.



