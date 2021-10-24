Штрафы за летнюю резину - это не наказание за маски. Подробности
Согласно указу №483 об обязательном использовании зимних шин, в период с 1 декабря по 1 марта в Беларуси автомобили должны быть оборудованы зимними шинами.
Документом предусматривается, что «переобуться» к зиме должны все автомобили с технически допустимой общей массой до 3,5 тонны включительно.
Под действие указа попадают легковые и грузопассажирские автомобили, технически допустимая общая масса которых свыше 3,5 тонны, автобусы – до 5 тонн, сообщает Национальный правовой интернет-портал Беларуси.
Водителям рекомендуется для замены на зимнюю резину ориентироваться на среднюю температуру на улице, можно при 7 градусах переобуть свой автомобиль на зимние шины.
За нарушение предусмотрен штраф, размер которого составляет 0,5 БВ.
Отмечено, что к зимним шинам относятся покрышки, предназначенные для эксплуатации при низкой температуре на обледеневших и заснеженных дорогах.
Зимние покрышки разработаны из спецматериала, который обеспечивает лучшее сцепление с заснеженной и ледяной дорогой.
19:12 24/10/2021
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