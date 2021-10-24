В Албании курит 50,5% мужского населения страны, что является максимальным значением в Европе. На втором месте по данному показателю Кипр, где зависимы от никотина 50,1% мужчин. На третьей позиции Латвия. Там курит 49,5% мужчин.





Об этом свидетельствует инфографика, составленная Theworldmaps, на основании данных Всемирной организации здравоохранения за 2018 год, пишет thinktanks.by





В Беларуси доля мужской приверженности к табаку составляет 42,8%, что также весьма высокий показатель. Во всех соседних странах, кроме, разумеется Латвии, он ниже.





Меньше всего мужчин в Европе курит в Исландии – 13,9%, Дании – 18,4% и Норвегии – 19,1%.



