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На карте курящих мужчин Европы Беларусь - в первой десятке

По доле курящих мужчин в Европе лидирует Албания. Там курит более половины представителей сильного пола.

В Албании курит 50,5% мужского населения страны, что является максимальным значением в Европе. На втором месте по данному показателю Кипр, где зависимы от никотина 50,1% мужчин. На третьей позиции Латвия. Там курит 49,5% мужчин. 

Об этом свидетельствует инфографика, составленная Theworldmaps, на основании данных Всемирной организации здравоохранения за 2018 год, пишет thinktanks.by

В Беларуси доля мужской приверженности к табаку составляет 42,8%, что также весьма высокий показатель. Во всех соседних странах, кроме, разумеется Латвии, он ниже. 

Меньше всего мужчин в Европе курит в Исландии – 13,9%, Дании – 18,4% и Норвегии – 19,1%.
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