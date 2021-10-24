После критики Лукашенко ведомство отменило свое же постановление. Корреспондент «Салідарнасці» прошлась по Минску и посмотрела, как отреагировали белорусы на эту катавасию.





Утром пятницы в гипермаркете в спальном районе немноголюдно. Но – и от этого, честно признаться, посещает чувство гордости, – в масках ВСЕ. Кассиры, продавцы всех отделов, мерчендайзеры, охранники, покупатели.





Заметив входящего без маски, судя по всему, знакомого посетителя, охранник строго окрикивает:





– Юра! «Намордник» надень-ка.





– Так вроде уже необязательно.





– Может, в других местах необязательно, а у нас тебя без маски не обслужат. Вот, учись, даже этот контингент дисциплинированный, – представители «контингента», нежно держащие в руках бутылку плодово-ягодного и соленые огурцы, приосаниваются, поправляют маски еще выше на нос и, кажется, даже становятся выше ростом от похвалы.





На остановке по дороге к метро стоят человек десять. И вновь все в масках – даже на малыша в коляске молодая мама надевает забавную маску с кошачьей мордочкой.





Такой дисциплинированной компанией перемещаемся в троллейбус. В последний момент в дверь залетает парнишка лет 14-15 с клюшкой и большой сумкой. Один из пассажиров делает замечание:





– Вы что маску не носите, молодой человек?





– А я спортсмен! – звонко огрызается подросток.





Другой пассажир только качает головой:





– Дурак ты, парень, а не спортсмен…





В метро сограждане также демонстрируют удивительную сознательность: в вагоне из 20 человек без маски только молодой мужчина – причем от «Спортивной» до «Купаловской» он так и остается единственным нарушителем противокоронавирусных мер.





А вот в центре города картинка меняется: многие поднимают маску с подбородка наверх только перед самым входом в транспорт или в магазин. В ГУМе охранник никому замечаний насчет масок не делает. И хотя в звучащем на этажах объявлении рекомендуется использовать «средства защиты органов дыхания» и социальную дистанцию (последняя, кстати, удивительным образом сократилась до 1-1,5 метра, хотя раньше речь шла о «не менее полутора»), об обязательности речи не идет.





Возможно, поэтому многие, но не все, покупатели расслабились и ходят по залу кто в маске, еле висящей на ухе, кто вовсе без нее. В местном пункте вакцинации, к слову, тоже почти пусто, лишь у входа два человека обсуждают, что, кажется, упустили китайскую вакцину, придется делать российскую прививку.





Когнитивный диссонанс: на большом экране Октябрьской площади по-прежнему крутится социальная реклама о том, что даже после вакцинации НУЖНО носить маски, соблюдать гигиену рук и социальную дистанцию.





В торговом центре на проспекте Победителей продолжают крутить «старое» обращение от имени Минздрава с рекомендациями соблюдать масочный режим. Большинство покупателей, впрочем, воспринимает эти слова как шумовой фон, и если группки китайских студентов, все как один, в масках, то в компаниях, напоминающих ближневосточных мигрантов, большинство лишь обозначает присутствие маски на лице.





Понаблюдав за оживленным перекрестком в районе Троицкого предместья, можно сделать вывод, что самые ответственные в плане ношения масок – пожилые женщины, а наиболее легкомысленные – старшеклассники и студенты.





Стопроцентно «масочные» – отделения почты и аптеки, где посетители сами уже привычно держат дистанцию и напоминают забывшимся, что стоит думать не только о себе, но и об окружающих. А вот в магазинах, кажется, срабатывает другой алгоритм: чем больше торговый объект, тем больше в нем покупателей без масок, в то время как в киосках «Союзпечати» или крохотных кофейнях посетители в масках.





Ну, а с общественным транспортом – как повезет. Кто-то и в метро упорно игнорирует предупредительные плакаты про обязательный масочный режим, кто-то и на остановке автобуса стоит в маске – как перешучиваются между собой несколько женщин, «заодно и от ветра нос спрятан».





– Не понимаю я этого, – негромко жалуется молодому человеку седая женщина, – когда все вроде бы не страшно, врачи справляются, наденьте маски, когда, наоборот, больных класть некуда – снимите… Осталось только начать штрафовать за то, что ты в маске, а не без нее!





– Мама, сплюнь три раза, – живо реагирует юноша. – Не подсказывай – ты же видишь, с какой скоростью принимаются дурные идеи.





Контролеры в автобусе, видимо, по привычке, также напоминают «надеть масочки». Некоторые кивают, некоторые изображают временную глухоту, а стайка девчонок, впорхнувших на остановке «Индустриально-педагогический колледж», весело отмахивается:





– Уже ж можно и так!





– Ох, девочки, – горько вздыхает немолодая женщина-контролер. – У меня сын сейчас в больнице… Можно, конечно, и так, и сяк. Только головой надо думать, а не телевизором.





Как раз в этот момент на задней площадке заходится в приступе кашля мужчина – он в маске, но кашляет безостановочно, надрывно, от чего вздрагивает, кажется, весь автобус.





– Да выхожу я уже! – почувствовав недобрые взгляды, огрызается мужчина.





В самом деле выходит, едва открываются двери. Тут же раздраженно выбрасывает маску, но в мусорку не попадает, и бело-голубое пятно некрасиво ложится на асфальт. И как-то внезапно оказывается, что у всей студенческой компании есть в карманах маски.



