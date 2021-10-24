Сколько несовершеннолетних нелегальных мигрантов находили белорусские пограничники у колючего забора ЕС, как часто они нуждались в помощи и какова была дальнейшая их судьба попытался выяснить Sputnik.





Депутат: "Оставляли детей на нашей территории"





О том, что на подступах к границам Евросоюза можно встретить не только взрослых, но и детей, рассказывал в эфире Радио Sputnik депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Тенгиз Думбадзе, который общался с нелегалами по время рабочей поездки в Гродненскую область.





Этот участок границы он назвал самым горячим, ведь именно здесь происходило больше всего трагических событий, вязанных с попытками нелегалов попасть в страны ЕС.





"Это огромное количество беженцев. И мало кто знает, сколько беженцев, кому удается за кордон уйти, оставляли детей на нашей территории, зная белорусские законы, что ни одного ребенка мы не оставим. И об этом же не говорят. У нас в Гродно, посмотрите, сколько детишек приютили, и были истории, когда родитель не мог пройти (через границу ― Sputnik), возвращался, искал своего ребенка и находил. Документов никаких нет, но по реакции ребенка можно понять, когда он видит родного человека", – рассказывал депутат.



Кто поможет ребенку мигранта на границе?





Как удалось выяснить корреспонденту Sputnik, в детские дома Гродненской области дети мигрантов, оставшиеся без родителей, не поступали. Теоретически это возможно, но на практике до таких крайних мер еще не доходило. Всех детей, которых находили на границе, забирали их родственники.





Что ждет ребенка, если его без сопровождения взрослых найдут на границе, рассказал начальник главного управления образования Гродненского облисполкома Руслан Абрамчик:





“Подходы к оказанию помощи детям мигрантов, обнаруженным в приграничных районах, ровно такие же, как и к детям, обнаруженным в других местах Беларуси. Все – неважно это дети мигрантов или белорусские – признаются детьми, оказавшимися в тяжелой жизненной ситуации”, рассказал представитель облисполкома.





По словам собеседника, такой алгоритм действия много лет существует в Беларуси. Брошенными или обнаруженными без взрослых детьми в первую очередь занимаются органы опеки, им на помощи приходят другие службы – милиция, врачи и прочие.





“Давайте пройдем этот алгоритм по шагам. Обнаружили ребенка, допустим, на границе. Он первым делом отправляется в учреждение здравоохранения на обследование, информируются органы опеки и другие заинтересованные службы. В больнице выясняют, нужна ли ребенку помощь врачей. Если да, его оставят на лечение. Если нет – направляют в социально-педагогический центр, или так называемый приют. Параллельно идет работа по поиску близких родственников. На любом из этих этапов родители могут забрать своих детей. Все случаи, которые были в Гродненской области, укладывались в эту канву”, – отметил Абрамчик.





Конкретную цифру о количестве найденных на границе детей без присмотра взрослых в управлении образования не называют, но отмечают, что это были единичные эпизоды. Всех их забрали родители или родня.





Известно о шести детях нелегалов





Sputnik решил выяснить, как сложилась судьба детей нелегалов, которым понадобилась помощь белорусских властей. Удалось узнать о шестерых таких несовершеннолетних. Все были обнаружены недалеко от белорусско-польской границы в конце сентября и нуждались в помощи.





Самый резонансный случай – новость о найденной в метре от белорусско-полькой границы теле мертвой мигрантки – гражданки Ирака. Рядом с ней находилось трое несовершеннолетних детей в возрасте от 7 до 15 лет, а также мужчина и пожилая женщина.





Сообщалось, что мертвую женщину нашли без обуви, после первичного осмотра специалисты не исключили, что причиной ее смерти стало обморожение. Обнаруженных рядом с погибшей детей направили в инфекционную больницу в Гродно.





Вторую группу нелегалов с детьми, которые нуждались в медицинской помощи, обнаружили также у польской границы спустя несколько дней. Дети находились в составе группы из шести человек: женщина с 4-летним мальчиком – граждане Конго, остальные четверо – граждане Ирака с двумя детьми 5 и 12 лет.





Медики осмотрели иностранцев: у мальчика из Конго выявили травму лодыжки, у иракских детей – признаки переохлаждения, обезвоживания и, вероятно, отравления. Их состояние оценивалось как средней степени тяжести. Детей отправили на обследование и лечение в педиатрическое отделение Гродненской областной клинической больницы.



Мальчика из Конго забрали через три недели





Дольше всех пробыл под присмотром гродненских служб опеки 4-летний мальчик из Конго. Выяснилось, что ребенок хорошо знает русский язык и прибыл с мамой из России. Так как мама по какой-то причине оказалась в милиции и не могла забрать малыша, пришлось искать другого близкого родственника.





“Дядя мальчика из Конго приехал из России и забрал племянника из больницы 14 октября”, – рассказала главный специалист отдела воспитательной и социальной работы главного управления образования Гродненского облисполкома Алёна Шевчик.





Еще двоих детей, которые были найдены в той же группе нелегалов, что и мальчик из Конго, передали родственникам чуть раньше. У всех несовершеннолетних были при себе документы, поэтому местной милиции не пришлось выяснять их личность.





Куда уехали эти дети с их родственниками, в управлении образования ответить не смогли, так как они не должны заниматься этими вопросами.





Дети, обнаруженные рядом с телом мертвой мигрантки из Ирака на польской границе, также не остались одни. Двое из них оказались родными детьми погибшей, старшая девочка – племянницей. Мужчина и женщина, которые были рядом с умершей, – это ее муж и родная сестра.





Что сообщили в милиции?





Как сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома, дети, граждане Республики Ирак, находившиеся рядом с женщиной, которая была найдена 19 сентября на участке границы на заставе “Усово”, убыли вместе с отцом и сестрой умершей в Республику Ирак 25 сентября 2021 года.









В официальном запросе, который Sputnik направил в УВД Гродненского облисполкома, мы также интересовались: были ли депортированы из Беларуси, дети из Конго и Ирака, которые были найдены на заставе “Подлипки” 22 сентября и помещены в Гродненскую областную больницу. А также, сколько незаконных мигрантов, в том числе детей, обнаруженных при попытке незаконного пересечения границы, было депортировано из Беларуси, в какие страны. На эти вопросы получили следующие ответы:





“В компетенцию органов внутренних дел не входит контроль за поступление лиц на лечение в учреждения здравоохранения. В соответствии с нормами КоАП Республики Беларусь в отношении лиц, не достигших 16-летнего возраста, депортация не применяется. В случае задержания гражданина или лица без гражданства с нарушением установленного порядка пребывания на территории Республики Беларусь в отношении них принимаются меры со стороны органов внутренних дел в соответствии с действующим законодательством”.



