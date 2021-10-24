В соцсетях на такое поведение отреагировали белорусы.





«Прямо сейчас «Полина Гагарина проводит антиковидное мероприятие в Минск-Арене». Но вы не переживайте, там очень темно и коронавируса не видно, а значит его и нет», — написал один из пользователей соцсетей.





Впрочем, посетившие концерт минчане не думают, что мероприятие как-то скажется на эпидемии коронавируса.





«Отличный концерт, @gagara1987 незабываемые положительные эмоции, энергетика, но прочитав комментарии выскажу свое мнение…

«Пир во время чумы..» – выбор каждого идти или нет, аналогично с ношением масок, вакцинация, соблюдение дистанции и т.д… Ездим в общественном транспорте, метро, посещаем торговые центры, кафе, не заметила безлюдности и самоизоляции… и еще один момент, на концерте зрителей рассаживали, а то, что не соблюдали рассадку, опять же выбор каждого… Лично мы сидели на рекомендованном расстоянии», — написала одна из зрительниц.





Кстати, в октябре многие артисты отказались проводить свои концерты Минске из-за эпидемии коронавируса:





Концерт российского исполнителя Басты (должен был пройти 9 октября, причина — коронавирус);

Концерт украинского исполнителя Монатика (должен был пройти 16 октября, причина — коронавирус);

Женский форум GLOBAL WOMEN FORUM (должен был пройти 16 октября, причина — коронавирус);



