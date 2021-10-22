Установлено, что в июне мужчина подверг действиям сексуального характера подростков 14 и 15 лет. Потерпевших двое. Преступления совершались в лесополосе и ангаре райцентра, пишет Вечерний Гродно. Со слов злоумышленника, в те моменты он находился в состоянии алкогольного опьянения.





В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, пояснил начальник УНиПТЛ УВД Гродненского облисполкома Андрей Кудрицкий.