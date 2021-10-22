+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

В Островце электромонтажник из России совращал подростков

Задержан 48-летний мужчина, который совращал несовершеннолетних.

Установлено, что в июне мужчина подверг действиям сексуального характера подростков 14 и 15 лет. Потерпевших двое. Преступления совершались в лесополосе и ангаре райцентра, пишет Вечерний Гродно. Со слов злоумышленника, в те моменты он находился в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, пояснил начальник УНиПТЛ УВД Гродненского облисполкома Андрей Кудрицкий.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ПЕСНЯ О ДРУГЕ.
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]