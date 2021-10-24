+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Белорусские военные стали поставлять медицинский кислород в больницы

Учреждения здравоохранения в Беларуси получают медицинский кислород, который производит предприятие "Креон", потребление кислорода выросло многократно, и к этой работе подключаются все возможные производители.

Как пишет Sputnik, белорусские военные добывают исключительно медицинский кислород, заявил в эфире СТВ начальник технического расчета газообеспечения авиационной базы ВВС и войск ПВО Владимир Лозовский.

Военные поставляют медицинский кислород с авиационных баз и ПВО, потому что там есть необходимое оборудование.

"За одну рабочую кампанию мы добываем порядка 25 тысяч литров жидкого кислорода. Процесс на самом деле довольно трудоемкий, тяжелый за счет того, что в атмосферном воздухе содержание кислорода очень маленькое, а температура его кипения должна быть -183 °C", - рассказал начальник технического расчета.
По его словам, в данной работе используется большое количество оборудования, потому что военные получают только медицинский кислород. В воздушной смеси согласно ГОСТ содержание кислорода должно быть не ниже 99,5%.
"А есть технический кислород – там уже совсем другой процент его содержания, соответственно, меньше. Для дыхания у нас только идет медицинский кислород с чистотой не менее 99,5%", - заверил Владимир Лозовский.

Ранее стало известно, что помимо профильного предприятия "Креон" выпускать медицинский кислород начали и предприятия, входящие в структуру концерна "Белнефтехим".
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ПЕСНЯ О ДРУГЕ.
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]