Как пишет Sputnik, белорусские военные добывают исключительно медицинский кислород, заявил в эфире СТВ начальник технического расчета газообеспечения авиационной базы ВВС и войск ПВО Владимир Лозовский.





Военные поставляют медицинский кислород с авиационных баз и ПВО, потому что там есть необходимое оборудование.





"За одну рабочую кампанию мы добываем порядка 25 тысяч литров жидкого кислорода. Процесс на самом деле довольно трудоемкий, тяжелый за счет того, что в атмосферном воздухе содержание кислорода очень маленькое, а температура его кипения должна быть -183 °C", - рассказал начальник технического расчета.

По его словам, в данной работе используется большое количество оборудования, потому что военные получают только медицинский кислород. В воздушной смеси согласно ГОСТ содержание кислорода должно быть не ниже 99,5%.

"А есть технический кислород – там уже совсем другой процент его содержания, соответственно, меньше. Для дыхания у нас только идет медицинский кислород с чистотой не менее 99,5%", - заверил Владимир Лозовский.





Ранее стало известно, что помимо профильного предприятия "Креон" выпускать медицинский кислород начали и предприятия, входящие в структуру концерна "Белнефтехим".



