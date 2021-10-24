Белорусские военные стали поставлять медицинский кислород в больницы
Учреждения здравоохранения в Беларуси получают медицинский кислород, который производит предприятие "Креон", потребление кислорода выросло многократно, и к этой работе подключаются все возможные производители.
Как пишет Sputnik, белорусские военные добывают исключительно медицинский кислород, заявил в эфире СТВ начальник технического расчета газообеспечения авиационной базы ВВС и войск ПВО Владимир Лозовский.
Военные поставляют медицинский кислород с авиационных баз и ПВО, потому что там есть необходимое оборудование.
"За одну рабочую кампанию мы добываем порядка 25 тысяч литров жидкого кислорода. Процесс на самом деле довольно трудоемкий, тяжелый за счет того, что в атмосферном воздухе содержание кислорода очень маленькое, а температура его кипения должна быть -183 °C", - рассказал начальник технического расчета.
По его словам, в данной работе используется большое количество оборудования, потому что военные получают только медицинский кислород. В воздушной смеси согласно ГОСТ содержание кислорода должно быть не ниже 99,5%.
"А есть технический кислород – там уже совсем другой процент его содержания, соответственно, меньше. Для дыхания у нас только идет медицинский кислород с чистотой не менее 99,5%", - заверил Владимир Лозовский.
Ранее стало известно, что помимо профильного предприятия "Креон" выпускать медицинский кислород начали и предприятия, входящие в структуру концерна "Белнефтехим".
11:57 24/10/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение