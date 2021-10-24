До суда он содержался в брестском СИЗО, он полностью отбыл наказание в 1 год лишения свободы.





Сразу после освобождения из колонии парня забрали в Отдел по гражданству и миграции, где он подписал документы о депортации, а родные передали ему вещи. Сообщается, что о высылке из Беларуси миграционные сотрудники предупредили их заранее. После Данилу доставили к границе с Россией на погранпереход «Селище — Камень», где он прошел пограничный контроль и дальше пошел пешком.





Данила вырос в Беларуси и жил здесь с 2,5 лет, а в самом Бресте в течение последних 7 лет. Теперь ему запрещено въезжать в страну в течение двух лет. За депортацию его семья должна была оплатить около 70 беларусских рублей.





14 фигурантов «дела хороводов», среди которых был и Данила, осудили в суде Московского района Бреста 7 мая. Им инкриминировали ч.1 ст.342 УК о «групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок» за участие в акции протеста в Бресте 13 сентября 2020 года. Речь идет о дне, когда люди пели песни, водили хороводы в центре города на перекрестке проспекта Машерова, бульваров Космонавтов и Шевченко. Обвинения по ч. 1 ст. 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них) предъявлены более чем ста лицам. Часть уголовных дел уже рассмотрена в судах, вынесены обвинительные приговоры, пишет reform.by











